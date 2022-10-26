Western Union планирует запустить криптобиржу и собственную криптовалюту — Finance.ua

Western Union планирует запустить криптобиржу и собственную криптовалюту
Международная система срочных денежных переводов Western Union подала заявку на торговую марку, связанную с криптовалютами, в Бюро патентов и товарных знаков США.
Об этом сообщил уполномоченный по торговым маркам Майк Кондудис.
Заявки, поданные Western Union, означают, что компания намерена запустить свою биржу виртуальной валюты и криптовалютный токен. Финансовый гигант также намерен расширить свою деятельность в сфере управления и администрирования цифровых активов.
Компания Western Union относительно осторожно относилась к внедрению блокчейн-технологий в свои сервисы. Еще в декабре 2018 года бывший президент Western Union Global Money Transfer Одилон Алмейда заявил, что добавление криптовалют в качестве опций для клиентов не актуально, поскольку цифровые активы в то время еще не получили масштабного мирового признания.
Алмейда отметил: «Криптовалюта может стать еще одним вариантом обмена активами между людьми и странами. Если это произойдет, мы готовы к запуску».
Похоже, что через четыре года Western Union поняла ценность криптовалют и то, как ужесточается конкуренция в международном пространстве денежных переводов, и это наконец-то подтолкнуло гиганта денежных услуг к выходу на криптовалютные рынки.
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