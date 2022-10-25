Warner Bros. Discovery потратит на реструктуризацию в $4,3 млрд до конца 2024 года — Finance.ua

Warner Bros. Discovery потратит на реструктуризацию в $4,3 млрд до конца 2024 года Сегодня 20:19 — Фондовый рынок

Warner Bros. Discovery потратит на реструктуризацию в $4,3 млрд до конца 2024 года

Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery, созданная в прошлом году в результате слияния WarnerMedia (медиа подразделения AT&T Inc.) с Discovery Inc., намерена реструктурировать операции, чтобы урезать расходы.

Как сообщает V ariety , в компании прогнозируют, что затраты на реструктуризацию бизнеса к концу 2024 года составят около $4,3 млрд. Основная часть расходов — от $2 до $2,5 млрд — придется на сферу производства контента. Компания планирует отказаться от продолжения ряда уже начатых проектов и связанные с ними расходы.

Предполагалось, что слияние WarnerMedia и Discovery приведет к экономии на расходах около $3,5 млрд.

С момента закрытия сделки объединенная компания сократила рабочие места, в том числе в подразделении HBO и кабельных каналах Discovery.

Ранее в этом месяце было объявлено о сокращении 26% рабочих мест в телевизионном подразделении Warner Bros.

WarnerMedia и Discovery объявили об объединении в 2021 году. Тогда они заявили о планах создать стриминговый гигант стоимостью $150 млрд.

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НВ По материалам:

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