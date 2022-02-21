Визовый центр Польши приостанавливает прием платежей в Харькове, Днепре и Запорожье — Finance.ua
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Визовый центр Польши приостанавливает прием платежей в Харькове, Днепре и Запорожье

Вчера 16:37Личные финансы
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С 21 февраля 2022 г. визовый центр VFS Global приостанавливает прием платежей на изготовление визы в Польшу, предназначенные для городов: Харьков, Днепр и Запорожье. Не будут приниматься платежи, предназначенные для этих пунктов приема визовых анкет как через отделение банка, так и онлайн.
Клиенты, которые хотят подать документы на национальную визу в Польшу в Харьковском Консульском округе, смогут зарегистрироваться в электронной системе Консульства.
Для городов — Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Киев, Кропивницкий, Одесса и Херсон — оплаты будут производиться в обычном режиме, при этом для городов Львов, Ивано-Франковск, Ужгород подача документов возможна только через Новую Почту.
Изменения касаются виз в Польшу — платежи на получение визы в Чешскую Республику работают без изменений.
Отметим, что по состоянию на 21 февраля 2022 года, в соответствии с решением визового центра VFS Global, приостановлен прием платежей на изготовление визы в Польшу, предназначенные для городов: Луцк, Ровно, Тернополь, Винница, Житомир, Хмельницкий, Черновцы, Харьков, Днепр и Запорожье .
По материалам: Кредобанк
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