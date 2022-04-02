«Выйди на работу — помоги фронту»: Арестович призвал украинцев восстанавливать экономику страны — Finance.ua
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«Выйди на работу — помоги фронту»: Арестович призвал украинцев восстанавливать экономику страны

Вчера 18:05Казна и Политика
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Советник главы офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев выходить на работу и таким образом помогать фронту.
Об этом он сказал на брифинге 2 апреля.
«Экономический блок призывает всех возвращаться к нормальной жизни или близкой к нормальной жизни там, где это возможно — в тех районах, которые освобождены от противника и не несут особой угрозы. А тем более, в городах центральной и западной Украины, или на востоке и в центре Украины, где нет непосредственной угрозы», — призвал Арестович.
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По его словам, восстановление экономики — критически важное для восстановления социально-политической и психологической жизни украинцев.
«Возвращение к бытовым привычкам, включая выход на работу, очень способствует восстановлению психики, здоровья и наступлению мира и согласия в наших городах. Тот, кто ходит сейчас на работу, наиболее действенным способом помогает фронту и нашей общей победе. Лозунг дня: выйди на работу — помоги фронту и Украине», — заявил советник главы ОП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: ТСН
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