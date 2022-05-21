Вывозят машинами: в Запорожье оккупанты похитили 300 тонн зерна — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вывозят машинами: в Запорожье оккупанты похитили 300 тонн зерна

Сегодня 14:33Аграрный рынок
19
В Запорожской области российские военные крадут зерно. Они вывозят запасы фермеров и пайщиков. Из Каменки-Днепровской российские оккупанты вывезли 300 тонн зерна.
Об этом в своем Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.
Оккупанты вывозят зерно машинами. Они забирают запасы фермеров и пайщиков. О похищении зерна рассказали жители города Каменка-Днепровская и села Малая Белозерка.
«Жители Каменки-Днепровской сообщают, что вчера россияне вывезли с территории общины 10 машин по 30 тонн зерна. А по информации жителей села Малая Белозерка, захватчики забрали из зернохранилищ зерно как фермеров, так и пайщиков», — говорится в сообщении.
В селе Инженерное Пологовского района местные жители сообщают, что на территории громады находится очень много рашистов. Населённый пункт находится на грани гуманитарной катастрофы, там тоже отсутствуют лекарства. Большинство пенсионеров не имеют возможности получить пенсию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.