Вывозят машинами: в Запорожье оккупанты похитили 300 тонн зерна — Finance.ua

Вывозят машинами: в Запорожье оккупанты похитили 300 тонн зерна

Сегодня 14:33 — Аграрный рынок

В Запорожской области российские военные крадут зерно. Они вывозят запасы фермеров и пайщиков. Из Каменки-Днепровской российские оккупанты вывезли 300 тонн зерна.

Об этом в своем Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

Оккупанты вывозят зерно машинами. Они забирают запасы фермеров и пайщиков. О похищении зерна рассказали жители города Каменка-Днепровская и села Малая Белозерка.

«Жители Каменки-Днепровской сообщают, что вчера россияне вывезли с территории общины 10 машин по 30 тонн зерна. А по информации жителей села Малая Белозерка, захватчики забрали из зернохранилищ зерно как фермеров, так и пайщиков», — говорится в сообщении.

В селе Инженерное Пологовского района местные жители сообщают, что на территории громады находится очень много рашистов. Населённый пункт находится на грани гуманитарной катастрофы, там тоже отсутствуют лекарства. Большинство пенсионеров не имеют возможности получить пенсию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.