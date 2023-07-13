Выводить нечего: впервые с начала войны россияне перестали прятать деньги за границей — Finance.ua

Выводить нечего: впервые с начала войны россияне перестали прятать деньги за границей Сегодня 14:12

Выводить нечего: впервые с начала войны россияне перестали прятать деньги за границей

Впервые с марта 2022 года общий объем переводов из россии в соседние страны, которые власти рф не относят к «недружественным», сократился.

центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Кыргызстана, максимальное сокращение переводов в годовом выражении было зафиксировано в мае 2023 года. Как сообщает РБК со ссылкой на данныемаксимальное сокращение переводов в годовом выражении было зафиксировано в мае 2023 года.

В мае 2023 года в эти четыре страны было переведено 625,9 миллиона долларов, что на 33% меньше, чем в мае 2022 года. В апреле из России в четыре соседних страны было отправлено 650,4 миллиона долларов.

Как говорится в материале, на понижение объема переводов могло повлиять то, что часть россиян уже вывели имеющиеся у них средства за границу. Кроме того, одной из причин могли стать ограничения на переводы, которые вводят банки, опасаясь вторичных санкций.

В марте 2022 года ЦБ россии запретил переводить более пяти тысяч долларов. Позже ограничения были значительно смягчены.

С апреля 2022 года суммарный объем переводов из россии в Казахстан, Грузию, Армению и Кыргызстан рос.

По итогам 2022 года россияне «вытащили» со счетов около 40 млрд долларов, что подвело Центрбанк рф к границе валютного разорения. По состоянию на 28 апреля 2023 г. общий объем долларов в российских банках сократился до минимальных значений более чем за 10 лет.

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УНІАН По материалам:

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