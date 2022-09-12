Высокие цены на газ помогают «Газпрому» компенсировать перебои с поставками — FT — Finance.ua
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Высокие цены на газ помогают «Газпрому» компенсировать перебои с поставками — FT

Фондовый рынок
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Высокие цены на газ помогают «Газпрому» компенсировать перебои с поставками — FT
Высокие цены на газ помогают «Газпрому» компенсировать перебои с поставками — FT
Российский «Газпром» сохранил стабильные доходы от продажи газа, поскольку рост цен компенсировал решение сократить поставки в Европу. Компания сейчас поставляет в ЕС около 84 млн кубометров в день через Украину и Турцию по сравнению со средним показателем в 480 млн в день в прошлом году, пишет Financial Times.
Ожидается, что сокращение поставок приведет к росту цен в этом году в среднем в три раза по сравнению с 2021 годом, это поможет «Газпрому» увеличить общую выручку на 85% до $100 млрд, говорит нефтегазовый аналитик BCS Global Markets Рон Смит.
В прошлом году «Газпром» экспортировал свой газ в Европу и Турцию по средней цене $310 за кубометр, в результате чего валовая экспортная выручка составила $54 млрд. Теперь, по оценкам Смита, в течение всего 2022 года компания будет поставлять на 43% меньше объемов, но по средней цене $1000 за кубометр.
По оценке энергетического аналитика Сергея Вакуленко, при текущих ценах и поставках «Газпром» зарабатывает около €250 млн в день — сумму, которую он может потерять, если прекратит все поставки газа в Европу. Для сравнения: в 2019 году эта сумма составила €290 млн в день.
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Согласно заявлению компании на прошлой неделе, в первой половине 2022 года «Газпром» зафиксировал чистую прибыль в размере $41,75 млрд по сравнению с $29 млрд за весь прошлый год. Он выплатил государству дивиденды в размере $20 млрд.
Некоторые аналитики говорят, что повышение цен побудило «Газпром» сжечь часть не поставляемого им газа. По словам аналитика Refinitiv Уэйна Брайана, в последние недели компания ежедневно сжигала сырье на 8,5 млн фунтов стерлингов.
россия пытается выйти на другие рынки, в то время как ЕС активизирует усилия по прекращению своей зависимости от российских энергоресурсов. Согласно последним данным «Газпрома», за первые семь месяцев этого года экспорт газа в Китай вырос на 61% в годовом исчислении. Но большинство газопроводной инфраструктуры россии ведет в Европу, и Москва не может легко перенаправить эти продажи куда-то, кроме своего внутреннего рынка.
«В долгосрочной перспективе россия навсегда потеряет свой самый большой и надежный экспортный рынок», — считает аналитик Международного энергетического агентства Грег Молнар.

Справка Finance.ua:

  • 14 июня «Газпром» сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» сократится примерно на 40% — до 100 млн кубометров в сутки из-за технических проблем на станции «Портовая». Компания остановила один из газоперекачивающих агрегатов. На КС могут быть использованы только три агрегата, объяснили в компании;
  • впоследствии «Газпром» остановил второй агрегат на «Северном потоке». Прокачка газа упала на 60%. Причиной компания называла истечение срока межремонтной наработки до капитального ремонта;
  • 19 августа «Газпром» заявил, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предохранительных работ 31 августа, после ремонта прокачка так и не возобновилась. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что проблемы со снабжением газа по газопроводу «Северный поток» исчезнут после того, как будут сняты санкции, препятствующие обслуживанию трубопровода;
  • по информации финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), россия заработала €158 млрд от продажи энергоносителей. €43 млрд ушли в бюджет и помогли финансировать войну. Экспорт ископаемого топлива внес в федеральный бюджет рф около €43 млрд с начала вторжения, помогая финансировать военные преступления в Украине, отмечено в отчете.
По материалам:
Forbes.ua
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