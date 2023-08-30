Высокие цены и низкие доходы: украинцы назвали главные проблемы и страхи сегодняшнего дня — Finance.ua
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Высокие цены и низкие доходы: украинцы назвали главные проблемы и страхи сегодняшнего дня

Личные финансы
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Высокие цены и низкие доходы: украинцы назвали главные проблемы и страхи сегодняшнего дня
Высокие цены и низкие доходы: украинцы назвали главные проблемы и страхи сегодняшнего дня
Украинцев сейчас больше всего пугают высокие цены, потеря источников дохода и рост коммунальных тарифов, при этом ракетные обстрелы и возможный ядерный удар вызывают опасения у меньшего числа респондентов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Нью Имидж Маркетинг Групп», проведенного по заказу Украинского института будущего.
«В процессе опроса респондентам было предложено выбрать до трех наиболее актуальных проблем для них лично в настоящее время. Среди перечня проблем не был предоставлен вариант „полномасштабное вторжение в целом“, эта проблема прогнозируется наиболее актуальной по результатам предыдущих исследований. Однако в перечне проблем были предоставлены проблемы, являющиеся последствиями полномасштабного вторжения, или имеющие прямую с ним связь», — говорится в исследовании.
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По результатам опроса, топ актуальных проблем сегодняшнего дня, по мнению респондентов, складывается следующим образом:
  • высокие цены — 51%;
  • отсутствие стабильности/уверенности в завтрашнем дне — 50%;
  • низкие доходы — 37%;
  • отсутствие физической безопасности из-за обстрелов (ракеты, дроны и т. п.) — 34%;
  • высокие тарифы на коммунальные услуги — 33%;
  • невозможность строить планы — 30%.
Высокие цены и низкие доходы: украинцы назвали главные проблемы и страхи сегодняшнего дня
«Стоит отметить, что проблемы, связанные с финансовыми вопросами, а также ощущением стабильности/уверенности в будущем, оказались более значимыми для участников опроса, чем вопросы физической безопасности», — прокомментировали исследователи.

Основные страхи и опасения

Основные страхи и опасения опрошенных граждан коррелируются с актуальными проблемами. Так, среди основных страхов зафиксированы:
  • дальнейший непомерный рост цен (38%),
  • уменьшение дохода/потеря источников дохода (36%),
  • существенный рост коммунальных тарифов (30%).
Также зафиксированы страхи по поводу возможных блэкаутов (30%), ухудшения физического здоровья (29%), постоянных обстрелов (28%) и ядерного удара/ядерной войны (28%). Достаточно высокие показатели по страхам и опасениям имеют и падение экономики (27%), взрыв на Запорожской АЭС (27%), масштабное контрнаступление россии (26%), ухудшение психического здоровья (24%).
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Исследователи отметили, что в процессе опроса важно было зафиксировать наибольшие страхи и опасения респондентов относительно ближайшего будущего.
«Мнения участников разделились, однако, с небольшим отрывом, лидерами зафиксированы следующие события/ситуации, вызывающие наибольшие страхи и опасения: уменьшение дохода, потеря источников дохода (17%), ядерный удар/ядерная война (17%), дальнейший непомерный рост цен (16%) и взрыв на Запорожской АЭС (14%)», — говорится в исследовании.
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По материалам:
Finance.ua
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