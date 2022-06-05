Вышиванку Зеленского продали за $100 тысяч на аукционе в США — Finance.ua

Вышиванку Зеленского продали за $100 тысяч на аукционе в США

Сегодня 18:05 — Казна и Политика

Вышиванку Зеленского продали за $100 тысяч на аукционе в США, ukrainian.voanews.com

Знаменитую вышиванку Владимира Зеленского, в которой Президент поздравлял украинцев с Днем вышиванки 19 мая, продали на благотворительном аукционе в Вашингтоне за 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание «Голос Америки».

Вышиванку Зеленского защитного цвета, как у военной формы, с узорами, купила американская юридическая компания Asters USA.

Благотворительный аукцион прошел в Украинском Доме в Вашингтоне в рамках инициативы United 24. Вырученные средства перечисляются на счета Национального банка Украины и направляются на приобретение вооружения, медицинского оборудования или гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны.

Кроме вышиванки Зеленского, на аукционе были представлены и другие лоты: украинский флаг, подписанный Зеленским, бутылка уцелевшего в хранилище под российскими бомбами вина, футболки Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они провели победный матч против сборной Шотландии.

Также «с молотка» пошла известная керамическая фигурка петуха, аналогичная уцелевшей на шкафчике в обстрелянном российском жилом доме в поселке Бородянка Киевской области.

Подобный аукцион в рамках инициативы United 24 стал первым в США. На нем лично присутствовала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Напомним, в Лондоне был проведен благотворительный аукцион Brave Ukraine в поддержку Украины. На нем флисовую кофту президента Владимира Зеленского продали за 90 тысяч фунтов стерлингов.

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