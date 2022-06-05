Вышиванку Зеленского продали за $100 тысяч на аукционе в США — Finance.ua

Благотворительный аукцион прошел в Украинском Доме в Вашингтоне в рамках инициативы United 24. Вырученные средства перечисляются на счета Национального банка Украины и направляются на приобретение вооружения, медицинского оборудования или гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны.
Кроме вышиванки Зеленского, на аукционе были представлены и другие лоты: украинский флаг, подписанный Зеленским, бутылка уцелевшего в хранилище под российскими бомбами вина, футболки Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они провели победный матч против сборной Шотландии.