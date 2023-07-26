Выросла на 100% от своей стоимости: какая мем-криптовалюта неожиданно изменилась в цене — Finance.ua

Выросла на 100% от своей стоимости: какая мем-криптовалюта неожиданно изменилась в цене Сегодня 22:19 — Криптовалюта

Выросла на 100% от своей стоимости: какая мем-криптовалюта неожиданно изменилась в цене

Курс Baby Doge 2.0 вырос более чем на 100% за несколько дней. Поэтому рынок мем-койнов был довольно беспокойным, чем вызвал интерес инвесторов.

За первые несколько часов торговли монетой ее капитализация выросла 1,4 миллиона долларов. Однако 100 тысяч долларов из них были заблокированы в пуле ликвидности.

Напомним, Baby Doge 2.0 — это новый токен, созданный по подобию Baby Doge Coin, который в свою очередь был вдохновлен Dogecoin.

Трейдеры сейчас активно наблюдают за динамикой этого токена и пытаются предвидеть, превзойдет ли он результаты оригинала — Baby Doge Coin. По состоянию на 21 июля Baby Doge 2.0 торговался за 0.1 доллара при рыночной капитализации всего 76 094 долларов. В то же время трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму 12 433 доллара.

Читайте также Илон Маск посоветовал инвесторам не покупать криптовалюты, в том числе Dogecoin

Так как у Baby Doge 2.0 и Dogecoin сейчас активная динамика, игроки рынка уже подыскивают другие монеты, которые вскоре могут «взорваться». Больше всего внимания привлекают Evil Pepe Coin и Burn Kenny.

Bitcoin может вырасти на 800%

Курс Bitcoin имеет перспективу значительного роста, считает основатель и генеральный директор криптовалютного хеджфонда Morgan Creek Digital Марк Юско. По его словам, если считать монеты эквивалентом золота, то они могут добиться такой же рыночной капитализации, что и этот металл — 887% от текущего уровня.

«Давайте просто округлим рыночную стоимость золота до 12 триллионов долларов, что, вероятно, так и есть. Но дело в том, что половина этого золота не является деньгами. Это ювелирные украшения и другие вещи, которые на самом деле не используются как денежная база. Итого, эта половина составляет 6 триллионов долларов. Это в 10 раз больше. Текущая цена Bitcoin 30 000 долларов, 10-кратная — 300 000 долларов», — добавил он.

На данный момент сроки такого повышения не известны, но бизнесмен считает, что это не играет особой роли.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.