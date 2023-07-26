Выросла на 100% от своей стоимости: какая мем-криптовалюта неожиданно изменилась в цене — Finance.ua
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Выросла на 100% от своей стоимости: какая мем-криптовалюта неожиданно изменилась в цене

Криптовалюта
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Выросла на 100% от своей стоимости: какая мем-криптовалюта неожиданно изменилась в цене
Выросла на 100% от своей стоимости: какая мем-криптовалюта неожиданно изменилась в цене
Курс Baby Doge 2.0 вырос более чем на 100% за несколько дней. Поэтому рынок мем-койнов был довольно беспокойным, чем вызвал интерес инвесторов.
За первые несколько часов торговли монетой ее капитализация выросла 1,4 миллиона долларов. Однако 100 тысяч долларов из них были заблокированы в пуле ликвидности.
Напомним, Baby Doge 2.0 — это новый токен, созданный по подобию Baby Doge Coin, который в свою очередь был вдохновлен Dogecoin.
Трейдеры сейчас активно наблюдают за динамикой этого токена и пытаются предвидеть, превзойдет ли он результаты оригинала — Baby Doge Coin. По состоянию на 21 июля Baby Doge 2.0 торговался за 0.1 доллара при рыночной капитализации всего 76 094 долларов. В то же время трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму 12 433 доллара.
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Так как у Baby Doge 2.0 и Dogecoin сейчас активная динамика, игроки рынка уже подыскивают другие монеты, которые вскоре могут «взорваться». Больше всего внимания привлекают Evil Pepe Coin и Burn Kenny.

Bitcoin может вырасти на 800%

Курс Bitcoin имеет перспективу значительного роста, считает основатель и генеральный директор криптовалютного хеджфонда Morgan Creek Digital Марк Юско. По его словам, если считать монеты эквивалентом золота, то они могут добиться такой же рыночной капитализации, что и этот металл — 887% от текущего уровня.
«Давайте просто округлим рыночную стоимость золота до 12 триллионов долларов, что, вероятно, так и есть. Но дело в том, что половина этого золота не является деньгами. Это ювелирные украшения и другие вещи, которые на самом деле не используются как денежная база. Итого, эта половина составляет 6 триллионов долларов. Это в 10 раз больше. Текущая цена Bitcoin 30 000 долларов, 10-кратная — 300 000 долларов», — добавил он.
На данный момент сроки такого повышения не известны, но бизнесмен считает, что это не играет особой роли.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Телеканал 24
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