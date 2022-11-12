Вырастет ли цена на электроэнергию для украинцев — Finance.ua

Вырастет ли цена на электроэнергию для украинцев Сегодня 17:00 — Личные финансы

Если разрушения станут критическими, и как это повлияет на стоимость электроэнергии. Finance.ua поговорил об этом с экспертами: Александром Харченко, главой Центра энергетических исследований (г. Киев), и Константином Криницким, руководителем отдела энергетики ОО «Экодия» (г. Киев).

Московское правительство использовало энергетиков, чтобы определить места, куда нужно бить, уверен глава Центра энергетических исследований Александр Харченко.

«У них нет достаточных мощностей, чтобы разрушить энергетические объекты сами по себе, поэтому целятся по инфраструктуре транспортировки электричества. Было более 150 ударов дронами и ракетами по объектам распределительной сети», — отмечает Харченко.

Украинская энергосистема после атак повреждена более чем на треть:

разрушено 30+% соединений с генерирующими станциями;

выведены из эксплуатации или работают не на полную около 40% электростанций (например, потеряны Углегорская, Луганская, Запорожская ТЭС);

6 тысяч мегаватт, которые производила ЗАЭС, нам недоступны.

Страна потеряла примерно одну пятую из 53 тысяч генерируемых мВт. Впрочем, общая потребность пользования составляет 11-13 тысяч мВт.

Помогут ли украинцы стране?

По словам Харченко, владельцы частных домов могут обеспечить себя любым генератором (дизельным, газовым и т.п.). Это лучший вариант при использовании качественного топлива и масла для обслуживания оборудования.

Для квартиры хорошим решением станет комбинация инвертора (12—24V на 220V) и автомобильного аккумулятора. Имея такое устройство и 1-2 аккумулятора, вы можете обеспечить минимальный комфортный объем требуемой вам энергии на 4-6 часов.

Вырастет ли цена на электроэнергию для украинцев?

Правительство продлило действие спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года — так что тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

«Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан. Благодарен каждому за своевременную оплату электроэнергии, это очень важно для стабильной работы наших энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, поврежденных из-за вражеских атак», — пояснил министр энергетики Герман Галущенко.

Нынешний тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 составляет 1,44 грн за кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц. Таких потребителей к концу сентября было 80% от общего количества.

Для всех потребляющих более 250 кВт-ч в месяц цена осталась неизменной на уровне 1,68 грн. Тариф в 1,68 грн/кВт-ч также действует для общежитий и коллективных потребителей.

Читайте больше в нашей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.