Выпуск вагонов метро в россии упал более чем на 40% — Finance.ua

Выпуск вагонов метро в россии упал более чем на 40% Сегодня 20:46

В россии в апреле и июле 2022 года не произвели ни одного вагона метро, ​​а суммарный спад выпуска подвижных составов за первое полугодие составил 42%.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Причиной ухудшения показателей стало прекращение сотрудничества с международными технологическими компаниями из-за вторжения РФ в Украину и санкций против агрессора.

Представитель производителя вагонов для метро в россии «Трансмашхолдинга» (ТМХ) подтвердил, что в июле отгрузка не производилась, но в августе она возобновилась.

Представитель московского метрополитена отметил, что планы по поставке нового подвижного состава выполняются в срок и до конца года Москва получит столько же вагонов, сколько и за первые шесть месяцев года — 168.

В 2021 году, по данным росстата, в россии было выпущено 430 вагонов метро, ​​366 из них (85%) — на заводе ТМХ «Метровагонмаш» в Мытищах.

Основной причиной спада производства называют недостаток иностранных комплектующих, которые приходится заменять аналогами.

С мая по август из-за нехватки американских подшипников уходил в простой Тихвинский вагоностроительный завод. При этом поезда нового поколения, Москва-2020, требуют большого количества комплектующих западного производства, ставших недоступными из-за санкций.

Економічна Правда По материалам:

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