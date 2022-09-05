Выпуск вагонов метро в россии упал более чем на 40% — Finance.ua

Выпуск вагонов метро в россии упал более чем на 40%
В россии в апреле и июле 2022 года не произвели ни одного вагона метро, а суммарный спад выпуска подвижных составов за первое полугодие составил 42%.
Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Причиной ухудшения показателей стало прекращение сотрудничества с международными технологическими компаниями из-за вторжения РФ в Украину и санкций против агрессора.
Представитель производителя вагонов для метро в россии «Трансмашхолдинга» (ТМХ) подтвердил, что в июле отгрузка не производилась, но в августе она возобновилась.
Представитель московского метрополитена отметил, что планы по поставке нового подвижного состава выполняются в срок и до конца года Москва получит столько же вагонов, сколько и за первые шесть месяцев года — 168.
В 2021 году, по данным росстата, в россии было выпущено 430 вагонов метро, 366 из них (85%) — на заводе ТМХ «Метровагонмаш» в Мытищах.
Основной причиной спада производства называют недостаток иностранных комплектующих, которые приходится заменять аналогами.
С мая по август из-за нехватки американских подшипников уходил в простой Тихвинский вагоностроительный завод. При этом поезда нового поколения, Москва-2020, требуют большого количества комплектующих западного производства, ставших недоступными из-за санкций.
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