Выпущен Meizu 10s с Unisoc T310 — Finance.ua
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Выпущен Meizu 10s с Unisoc T310

Фондовый рынок
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Ассортимент смартфонов Meizu пополнился бюджетной моделью Meizu 10s. Новинка выполнена в духе iPhone 13 — это видно и по вырезу экрана, и по оформлению блока камеры. Но на этом сходство с устройством Apple заканчивается.
Выпущен Meizu 10s с Unisoc T310
Meizu 10s базируется на однокристальной платформе Unisoc T310 — здесь одно ядро ​​Arm Cortex-A75 частотой 2,0 ГГц, три ядра Arm Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц и GPU PowerVR GT7200. Экран IPS характеризуется диагональю 6,52 дюйма и разрешением HD+. Кадровая частота — стандартные 60 Гц.
Фронтальная камера — 8-мегапиксельная, в основной камере применяются датчики разрешением 48, 2 и 0,3 Мп. Заявлен интерфейс Flyme 9 Lite, и он установлен, судя по всему, поверх Android 11. Также смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, порт USB-C и стандартный разъем для наушников.
Meizu 10s представлен тремя конфигурациями. Базовая с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флешпамять оценена в $110, варианты более дорогие — с 4/128 ГБ за $125 и 6/128 ГБ за $140
По материалам:
Portaltele
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