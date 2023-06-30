Выплаты «зеленым» инвесторам упали на рекордные 60% — Finance.ua
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Выплаты «зеленым» инвесторам упали на рекордные 60%

Энергетика
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Выплаты «зеленым» инвесторам упали на рекордные 60%
Выплаты «зеленым» инвесторам упали на рекордные 60%
Недоплата государственного предприятия «Гарантированный покупатель» производителям «зеленой» электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет всего 42,3%, это самый низкий показатель с февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные госпредприятия.
Согласно им, в общей сложности за первые 6 месяцев года «зеленые» инвесторы не получили около 50% средств за произведенную «зеленую» электроэнергию. Такой уровень недоплат существует и за 2022 год.
Вместе с тем задолженность компании «Укрэнерго» перед государственным «Гарантированным покупателем» составила 21,5 млрд грн и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 15%.
Как сообщалось, по мнению Станислава Игнатьева, генерального директора Solar Generation, кризис неплатежей предприятиям зеленой энергетики подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине, что негативно сказывается на дальнейших возможностях восстановления и развития.
По материалам:
УНІАН
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