Выплаты за трудоустройство переселенцев: в Минцифры ответили на самые распространенные вопросы — Finance.ua
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Выплаты за трудоустройство переселенцев: в Минцифры ответили на самые распространенные вопросы

Сегодня 11:03Личные финансы
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На прошлой неделе на портале «Дія» была запущена услуга — Компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Министерство цифровой информации подготовило ответы на самые частые вопросы в социальных сетях относительно выплат 6500 грн бизнеса за трудоустройство ВПЛ.
Кто может подать заявление?
Только работодатели, которые трудоустроили внутренне перемещенное лицо с заработной платой не менее минимальной (6500 грн), состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, подали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год и не являются неприбыльной организацией.
В течение какого времени я буду получать компенсацию?
Общая продолжительность компенсации расходов не может превышать два месяца со дня трудоустройства лица.
Нужно ли повторно подавать заявление на получение компенсации за 2-й месяц?
Да, нужно.
Эта услуга связана с єПідтримкою?
Услуга по компенсации трудоустройства ВПЛ предназначена для компенсации работодателю расходов на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо, ставшее внутренне перемещенным в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине.
Вместо этого услуга «єПідтримка-6500 » была создана для единовременной поддержки предпринимателей и наемных работников из областей, где велись боевые действия.

Справка Finance.ua:

Как получить выплату за трудоустройство ВПЛ:

  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале «Дія» .
  • Нажмите — Услуги — Предпринимательство — Компенсация за трудоустройство ВПЛ — Подать заявление.
  • «Дія» найдет вас в списке получателей выплат Пенсионного фонда.
  • Проверьте данные, выберите период для компенсации и предоставите информацию о внутренне перемещенном лице.
  • Введите расчетный счет для получения денежных средств.
  • Проверьте заявление и подпишите его с помощью КЭП.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам: Finance.ua
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