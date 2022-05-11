Выплаты за трудоустройство переселенцев: в Минцифры ответили на самые распространенные вопросы — Finance.ua

На прошлой неделе на портале «Дія» была запущена услуга — Компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Министерство цифровой информации подготовило ответы на самые частые вопросы в социальных сетях относительно выплат 6500 грн бизнеса за трудоустройство ВПЛ.
Кто может подать заявление?
Только работодатели, которые трудоустроили внутренне перемещенное лицо с заработной платой не менее минимальной (6500 грн), состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, подали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год и не являются неприбыльной организацией.
В течение какого времени я буду получать компенсацию?
Общая продолжительность компенсации расходов не может превышать два месяца со дня трудоустройства лица.
Нужно ли повторно подавать заявление на получение компенсации за 2-й месяц?
Да, нужно.
Эта услуга связана с єПідтримкою?
Услуга по компенсации трудоустройства ВПЛ предназначена для компенсации работодателю расходов на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо, ставшее внутренне перемещенным в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине.
Вместо этого услуга «єПідтримка-6500 » была создана для единовременной поддержки предпринимателей и наемных работников из областей, где велись боевые действия.