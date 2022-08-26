Выплаты ВПЛ: Обновлен актуальный перечень громад в зонах боевых действий, оккупации или окружении — Finance.ua

Выплаты ВПЛ: Обновлен актуальный перечень громад в зонах боевых действий, оккупации или окружении
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило обновленный перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут осуществлять выплаты.
В обновленный список входит 323 общины в девяти областях:
- Донецкой (66 громад);
- Харьковской (56);
- Днепропетровской (9);
- Луганской (37);
- Запорожской (54);
- Херсонской (49);
- Николаевской (26);
- Сумской (21);
- Черниговской (5).
Отмечается, что все внутренне перемещенные лица этих громад получат денежную помощь от государства.
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Указанный перечень сформировался по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.
В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:
- территории, являющиеся временно оккупированными;
- территории, находящиеся в окружении (блокировке);
- территории, где продолжаются активные боевые действия.
В ведомстве отметили, если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша громада отсутствует в этом перечне, необходимо обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.
Справка Finance.ua:
- Министерство социальной политики объясняет задержки с выплатами пособий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) ограниченностью возможностей местной социальной инфраструктуры и нехваткой бюджетных средств;
- бывают случаи, когда лицу, которое больше не входит в перечень громад и категорий для выплат ВПЛ, ошибочно поступают средства. Поэтому на счет Минсоцполитики, открытый в органах Казначейства, производится возврат по ошибке выплаченной денежной помощи как внутренне перемещенному лицу.
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