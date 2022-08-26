Выплаты ВПЛ: Обновлен актуальный перечень громад в зонах боевых действий, оккупации или окружении — Finance.ua

Выплаты ВПЛ: Обновлен актуальный перечень громад в зонах боевых действий, оккупации или окружении Сегодня 15:47 — Личные финансы

Выплаты ВПЛ: Обновлен актуальный перечень громад в зонах боевых действий, оккупации или окружении

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило обновленный перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут осуществлять выплаты.

В обновленный список входит 323 общины в девяти областях:

Донецкой (66 громад);

Харьковской (56);



Днепропетровской (9);



Луганской (37);



Запорожской (54);



Херсонской (49);



Николаевской (26);



Сумской (21);

Черниговской (5).

Отмечается, что все внутренне перемещенные лица этих громад получат денежную помощь от государства.

Указанный перечень сформировался по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:

территории, являющиеся временно оккупированными;

территории, находящиеся в окружении (блокировке);



территории, где продолжаются активные боевые действия.



В ведомстве отметили, если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша громада отсутствует в этом перечне, необходимо обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики объясняет задержки с выплатами пособий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) ограниченностью возможностей местной социальной инфраструктуры и нехваткой бюджетных средств;



бывают случаи, когда лицу, которое больше не входит в перечень громад и категорий для выплат ВПЛ, ошибочно поступают средства. Поэтому на счет Минсоцполитики, открытый в органах Казначейства, производится возврат по ошибке выплаченной денежной помощи как внутренне перемещенному лицу.

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