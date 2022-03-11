Выплаты военным делают на опережение — Finance.ua

Выплаты военным делают на опережение

Сегодня 16:16 — Личные финансы

Выплаты военным делаются на опережение, чтобы они чувствовали себя защищенными.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в социальной сети Facebook.

«Отдельное направление нашей работы — обеспечение армии в условиях, когда первый удар отбит, враг сдержан и война переходит в другую фазу. Вчера, на месяц раньше установленного срока, воинским частям перечислено 12,5 млрд гривень на выплату дополнительного вознаграждения на время действия военного положения всем категориям военнослужащих, установленной на выполнение Указов Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Это первый транш за февраль-начало марта. После систематизации боевых приказов последуют другие транши», — заявил он.

Он сообщил, что денежное обеспечение участников боевых действий будет составлять 100 тысяч гривень в месяц, не считая премий за уничтоженную технику и тому подобное.

«Мы делаем выплаты на опережение, потому что хотим, чтобы военные чувствовали себя защищенными. Сейчас не до формализма», — подчеркнул министр.

Так же он отметил, что налажена система оборонных закупок за бюджетные средства.

«Мы концентрируемся на том, чтобы поставка была гарантирована и осуществлялась вовремя. Это касается всего — от питания и одежды до боеприпасов. Сформированы значительные резервы топлива. Сейчас мы отшлифовываем логистику, ведь многие маршруты снабжения изменились, наши войска активно маневрируют. Точно будут какие-то сбои, но все заряжены на то, чтобы их немедленно исправлять. Хочу поблагодарить всех граждан, бизнеса, которые помогают обеспечивать армию. Воины чувствуют эту поддержку, поэтому у них совсем другая мотивация, чем у российских захватчиков», — подчеркнул Резников.

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