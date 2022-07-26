Выплаты по ОВГЗ превысили займы на 34,1 млрд грн — Finance.ua

Выплаты по ОВГЗ превысили займы на 34,1 млрд грн Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Выплаты по ОВГЗ превысили займы на 34,1 млрд грн

С начала полномасштабного нападения россии на Украину объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 34,1 млрд грн превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.

Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

Так, в течение пяти месяцев полномасштабной войны правительство направило на погашение ОВГЗ 105,79 млрд грн, $1,5 млрд и 168 млн евро. В то же время, привлечено от размещения новых долговых инструментов на внутреннем рынке около 87,8 млрд грн, $858,7 млн и 283,4 млн евро.

Если в марте объем полученных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ на 10,7 млрд грн превышал сумму погашений по этим инструментам, то в дальнейшем сальдо внутренних долговых операций правительства стало отрицательным. В частности, в апреле суммы погашений внутренних долговых инструментов на 2,85 млрд грн превышали размер заимствований на аукционах по продаже ОВГЗ; в мае — на 411 млн грн; в июне — на 20,99 млрд грн; с 1 по 24 июля (включительно) — на 20,5 млрд грн.

На предыдущем аукционе по продаже военных ОВГЗ, состоявшемся 19 июля 2022 года, Министерство финансов начало повышение ставок по гривневым ОВГЗ — ставки по годовым гривневым облигациям выросли до 14%. В то же время доходность по остальным гривневым облигациям не изменилась и составила 9,5%, 10% и 11,5% годовых для бумаг со сроком погашения 3 месяца, 6 месяцев и 1,5 года соответственно. Ставки по долларовым военным ОВГЗ повышены с 12 июля до 3,5%, 4,0% и 4,5% годовых (срок погашения — 3 месяца, 6 месяцев и 1 год соответственно). При этом доходность военных ОВГЗ, номинированных в евро, с начала полномасштабной войны не изменялась и составляет 2,5% годовых (срок погашения — 3 месяца, 9 месяцев и 1 год).

По состоянию на 25 июля 2022 г. крупнейший портфель соответствующих ценных бумаг держат банки — первичные дилеры. Второй по объему — портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины. Он составляет 12,09 млрд грн (14,1% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне), $167,7 млн (19,4% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США), 136,6 млн евро (48,6% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).

Во владении нерезидентов находится военных облигаций более чем на 1,4 млрд грн.

Фінансовий клуб По материалам:

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