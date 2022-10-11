Выплаты по ОВГЗ превышают займы на 145,5 миллиарда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выплаты по ОВГЗ превышают займы на 145,5 миллиарда

Фондовый рынок
91
Выплаты по ОВГЗ превышают займы на 145,5 миллиарда
Выплаты по ОВГЗ превышают займы на 145,5 миллиарда
Привлечения Украины от продажи ОВГЗ на аукционах с начала полномасштабной войны превышают эквивалент 145,5 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В течение полномасштабной войны россии против Украины правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 100 205,9 млн грн, 974,3 млн долл. США и 468,4 млн евро и направило на погашение по внутренним долговым ценным бумагам 149 216,0 млн грн, 1 539,4 млн долл. США и 168,0 млн евро.
С апреля по август сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным. В сентябре объемы привлеченных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ превышали расходы по погашению внутренних долговых инструментов на 1 051,7 млн грн, а в период с 1 по 9 октября — на 44,5 млн грн.

Ставки

В течение действия военного положения Министерство финансов повышало доходность по ряду гривневых бумаг (максимальная доходность составляла 16% годовых), а также по всем долларовым ОВГЗ (максимальная доходность — 4,5% годовых).
Ставки по гривневым военным облигациям на 3 месяца, а также по ОВГЗ, номинированным в евро, пока не менялись и составляют 9,5% годовых и 2,5% годовых соответственно.

Портфель бумаг

Крупнейший портфель соответствующих ценных бумаг на 10 октября удерживают банки — первичные дилеры.
Портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины, является вторым по объему и составляет:
  • 14 565,8 млн грн. или 16,2% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 3 октября — 14 465,3 млн грн или 16,1%);
  • 201,8 млн долл. США или 22,9% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США (на 3 октября — 201,1 млн долл. США или 22,8%);
  • 147,7 млн евро или 51,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 3 октября — 148,5 млн евро или 51,9%).
В собственности нерезидентов находится военных облигаций более чем на 1 250,9 млн грн и 2 млн долл. США.

Военные облигации в Дії: сколько можно заработать и как купить

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.