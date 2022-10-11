Выплаты по ОВГЗ превышают займы на 145,5 миллиарда — Finance.ua

Выплаты по ОВГЗ превышают займы на 145,5 миллиарда Сегодня 15:41 — Фондовый рынок

Выплаты по ОВГЗ превышают займы на 145,5 миллиарда

Привлечения Украины от продажи ОВГЗ на аукционах с начала полномасштабной войны превышают эквивалент 145,5 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В течение полномасштабной войны россии против Украины правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 100 205,9 млн грн, 974,3 млн долл. США и 468,4 млн евро и направило на погашение по внутренним долговым ценным бумагам 149 216,0 млн грн, 1 539,4 млн долл. США и 168,0 млн евро.

С апреля по август сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным. В сентябре объемы привлеченных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ превышали расходы по погашению внутренних долговых инструментов на 1 051,7 млн грн, а в период с 1 по 9 октября — на 44,5 млн грн.

Ставки

В течение действия военного положения Министерство финансов повышало доходность по ряду гривневых бумаг (максимальная доходность составляла 16% годовых), а также по всем долларовым ОВГЗ (максимальная доходность — 4,5% годовых).

Ставки по гривневым военным облигациям на 3 месяца, а также по ОВГЗ, номинированным в евро, пока не менялись и составляют 9,5% годовых и 2,5% годовых соответственно.

Портфель бумаг

Крупнейший портфель соответствующих ценных бумаг на 10 октября удерживают банки — первичные дилеры.

Портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины, является вторым по объему и составляет:

14 565,8 млн грн. или 16,2% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 3 октября — 14 465,3 млн грн или 16,1%);

201,8 млн долл. США или 22,9% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США (на 3 октября — 201,1 млн долл. США или 22,8%);

147,7 млн евро или 51,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 3 октября — 148,5 млн евро или 51,9%).

В собственности нерезидентов находится военных облигаций более чем на 1 250,9 млн грн и 2 млн долл. США.

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