Выплаты по ОВГЗ превышают заимствования на 57 млрд грн — Finance.ua

Выплаты по ОВГЗ превышают заимствования на 57 млрд грн Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Выплаты по ОВГЗ превышают заимствования на 57 млрд грн

В течение полномасштабной войны россии против Украины объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 56,8 млрд грн превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.

Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

В частности, с 24 февраля по 11 сентября 2022 года правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 149,2 млрд грн, 1,5 млрд дол. США и 168 млн евро. В то же время привлекло от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах — 99,3 млрд грн, 957,1 млн дол. США и 434,5 млн евро. Начиная с апреля объем полученных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ был ниже суммы погашений по соответствующим инструментам.

В частности: в апреле отрицательное сальдо внутренних долговых операций правительства составило 2,85 млрд грн, в мае — 411,0 млн грн; в июне — 20,997 млрд грн; в июле — 17,1 млрд грн; в августе — 24,456 млрд грн; с начала сентября — 1,67 млрд грн.

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В течение действия военного положения Министерство финансов повышало ставки по гривневым ОВГЗ, размещаемым на 6, 12 и 14 месяцев (до 12,0%, 14,0% и 16,0% годовых соответственно), а также ставки по долларовым ОВГЗ на 3, 6 и 12 месяцев (до 3,5%, 4,0% и 4,5% годовых соответственно) — в последний раз 9 августа 2022 года. Доходность по гривневым ОВГЗ, размещаемым на 3 месяца, не изменялась с начала полномасштабной войны и составляла от 9,5% годовых, как и по военным ОВГЗ, номинированным в евро (2,5% годовых для всех сроков погашения). Ниже приведена подробная статистика депозитария НБУ исключительно по военным ОВГЗ, которые размещаются на аукционах.

По состоянию на 12 сентября 2022 г. крупнейший портфель соответствующих ценных бумаг удерживают банки — первичные дилеры. Вторым по объему является портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины. Он составляет: 13,56 млрд грн (15,3% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне); 198,4 млн дол. США (22,5% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США); 145,8 млн евро (51,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).

В собственности нерезидентов находится военных облигаций более чем на 1,168 млрд грн и 2 млн дол. США. Уменьшение портфеля военных ОВГЗ в собственности граждан и бизнеса Украины, а также у нерезидентов произошло в результате погашения правительством краткосрочных ценных бумаг 7 сентября 2022 года.

Фінансовий клуб По материалам:

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