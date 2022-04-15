Выплаты беженцам в Германии: на какую сумму рассчитывать украинцам и от чего она зависит — Finance.ua

Однако если вы проживаете в приютах для беженцев, значительная часть из этого списка может быть получена в виде вещевой, а не финансовой помощи.
Если вы живете в специальных лагерях, то будете получать так называемые «карманные деньги». Взрослому на месяц полагается 163 евро, а несовершеннолетним — от 105 до 111 евро, в зависимости от возраста ребенка.
Если же вы не получаете никакую из вышеперечисленных видов помощи и не живете в указанных лагерях, то можете рассчитывать на большую сумму, но тогда об одежде и пропитании придется заботится самостоятельно. Взрослому, не проживающему в общежитии от соцслужб, предоставляется 367 евро в месяц и по330 евро на человека, если беженец живет с мужем/женой.
Если вам от 18 до 25 и вы живете с родителями, то получить сможете только 294 евро, несовершеннолетним положены такие выплаты:
от 14 до 17 лет — 326 евро;
от 6 до 14 лет — 326 евро;
до 6 лет — 249 евро.
Чтобы получить соцпомощь, необходимо обратится в ведомство по социальным вопросам при общине проживания.
Также с 1 июня 2022 года украинские беженцы в Германии смогут получать базовые социальные выплаты, в среднем 400 евро в месяц.
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