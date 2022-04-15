Выплаты беженцам в Германии: на какую сумму рассчитывать украинцам и от чего она зависит — Finance.ua

Выплаты беженцам в Германии: на какую сумму рассчитывать украинцам и от чего она зависит

Сегодня 09:11 — Личные финансы

Украинцы часто выбирают Германию в качестве страны для пережидания войны. Рассказываем, на какие выплаты и при каких условиях украинцы могут рассчитывать в Германии.

Итак, украинцы, которые по приезду в Германию подали заявление на временную защиту, могут получать социальную помощь наравне с теми, кто подал заявление с просьбой об убежище, сообщает Deutsche Welle.

Им предоставят финансовую поддержку, которая должна покрывать расходы на:

питание;

отопление;

одежду;

здоровье;

базовые бытовые расходы, а также «личные» расходы.

Однако если вы проживаете в приютах для беженцев, значительная часть из этого списка может быть получена в виде вещевой, а не финансовой помощи.

Если вы живете в специальных лагерях, то будете получать так называемые «карманные деньги». Взрослому на месяц полагается 163 евро, а несовершеннолетним — от 105 до 111 евро, в зависимости от возраста ребенка.

Если же вы не получаете никакую из вышеперечисленных видов помощи и не живете в указанных лагерях, то можете рассчитывать на большую сумму, но тогда об одежде и пропитании придется заботится самостоятельно. Взрослому, не проживающему в общежитии от соцслужб, предоставляется 367 евро в месяц и по 330 евро на человека, если беженец живет с мужем/женой.

Если вам от 18 до 25 и вы живете с родителями, то получить сможете только 294 евро, несовершеннолетним положены такие выплаты:

от 14 до 17 лет — 326 евро;

от 6 до 14 лет — 326 евро;

до 6 лет — 249 евро.

Чтобы получить соцпомощь, необходимо обратится в ведомство по социальным вопросам при общине проживания.

Также с 1 июня 2022 года украинские беженцы в Германии смогут получать базовые социальные выплаты, в среднем 400 евро в месяц.

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