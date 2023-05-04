Выплату ежегодного денежного пособия участникам войны перенесли — Finance.ua

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Выплату ежегодного денежного пособия участникам войны перенесли

Личные финансы
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Выплату ежегодного денежного пособия участникам войны перенесли
Выплату ежегодного денежного пособия участникам войны перенесли
Каждый год 5 мая участникам войны выплачивалась материальная помощь. Однако в этом году такая выплата будет производиться не к 5 мая, а ко Дню Независимости Украины, то есть 24 августа.
Это связано с принятием 20 марта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о разовой денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских преследований», пишет Бюро бесплатной правовой помощи.

Кто может получить пособие:

  • участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники войны, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу в годы Второй мировой войны, и другие участники войны;
  • члены семей, указанные в пункте 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, и жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак вторично;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
  • бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданные фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей;
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  • бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;
  • бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны; лица, насильственно вывезенные на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных Германией других государств; дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага, которых в связи с патриотической деятельностью их родителей подвергли репрессиям, физическим расправам, гонениям;
  • жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью, указанных в статье 6-2 Закона Украины «О жертвах нацистских преследований», а также жены (мужья) умерших других жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились вторично.

Каков размер пособия в 2023 году

По состоянию на 03 апреля соответствующее постановление правительства еще не было принято. Однако уже обнародован проект такого постановления от Минсоцполитики, в котором определены следующие размеры пособия:
  • лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин:
— I группы — 4 421 грн;
— II группы — 3 906 грн;
— III группы — 3 391 грн;
  • участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, ‒ 1 491 грн;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 4421 грн;
  • членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились вторично, а также членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины — 966 гривен;
  • участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 612 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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