Выплату больничных могут передать Пенсионному фонду — Finance.ua

Выплату больничных могут передать Пенсионному фонду
Депутаты предлагают передать выплату больничных Пенсионному фонду.
Это предусмотрено законопроектом № 3663 о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» (новая редакция) и другие законодательные акты Украины, который планируется к рассмотрению во втором чтении в ближайшее время.
Согласно проекту, уполномоченный органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая (далее — уполномоченный орган управления) является Пенсионный фонд Украины.
Что это значит
В случае принятия документа в нынешнем виде украинцы будут получать предусмотренные законодательством выплаты по больничным или вследствие производственных травм через Пенсионный фонд.
Поправки, которыми предлагалось оставить уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая фонда социального страхования, были провалены профильным комитетом.
Как известно, каждый год в бюджете предусмотрена дотация на покрытие дефицита Пенсионного фонда в миллиарды гривен.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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