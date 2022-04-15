Выплата пенсий во время войны: Гетманцев рассказал, что ждет украинцев в апреле и мае — Finance.ua
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Выплата пенсий во время войны: Гетманцев рассказал, что ждет украинцев в апреле и мае

Сегодня 13:02Казна и Политика
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Выплата пенсий во время войны: Гетманцев рассказал, что ждет украинцев в апреле и маеВыплата пенсий во время войны: Гетманцев рассказал, что ждет украинцев в апреле и мае
Многих украинцев сейчас интересует вопрос, что будет с выплатами пенсий в ближайшее время, хватит ли денег в бюджете.
По словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, катастрофической ситуации в бюджетных поступлениях нет, и государство выполняет все социальные обязательства.
Так, сейчас деньги тратят преимущественно на социальные выплаты и оборонный комплекс.
«Мы выполняем все обязательства в срок. И выплаты переселенцам, и выплаты пенсий, и выплаты бюджетникам производятся своевременно даже на тех территориях, где идут боевые действия, а в некоторых случаях даже вперед. Это приоритетные обязательства правительства, поэтому мы их в первую очередь выполняем. Если не брать оборону. Собственно, на сегодняшний день в бюджете осталось два больших направления финансирования — оборона и „социалка“», — сказал он.
Поступления налогов в марте в Украину перевыполнены. Упали таможенные поступления в марте, и такими же низкими они пока остаются в апреле.
«Нам необходима помощь иностранных партнеров, и мы ее получаем, а также те военные облигации внутреннего государственного займа, которые каждый вторник размещает Министерство финансов. Никакой катастрофы нет, все происходит стабильно. Безусловно, учитывая, что вызов беспрецедентный, вызов, с которым мы никогда не сталкивались, и мало стран в своей истории сталкивались, мы достаточно оперативно перешли на военные рельсы, оперативно перестроились к такому огромному вызову и выполняем обязательства перед людьми и государством», — сказал Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • украинские пенсионеры могут дистанционно поменять способ выплаты пенсий. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП);
  • в Министерстве социальной политики заявили, что необходимо обсуждать возможность для переселенцев за границей оставаться налоговыми резидентами Украины или по крайней мере платить за них в Украине соцвзносы;
  • в Украине с апреля программу єПідтримка кардинально изменили. Помощь в размере 6500 грн теперь смогут получать работодатели, которые согласятся трудоустроить переселенцев.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: На пенсии
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