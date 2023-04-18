Выход иностранного бизнеса из рф продолжает обваливать курс рубля, — Bloomberg — Finance.ua
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Выход иностранного бизнеса из рф продолжает обваливать курс рубля, — Bloomberg

Валюта
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Выход иностранного бизнеса из рф продолжает обваливать курс рубля, — Bloomberg
Выход иностранного бизнеса из рф продолжает обваливать курс рубля, — Bloomberg
Иностранный бизнес в рф вновь начал продавать свои активы и покидать этот рынок. Подобные события отрицательно повлияли на курс российского рубля.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Серия продаж активов компаниями из страны способствовала ослаблению рубля на 9% по отношению к доллару в этом году, что является наихудшим показателем среди валют развивающихся рынков», — говорится в материале.
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Банк россии и правительство разрабатывают механизм установления лимита на покупку валюты иностранными компаниями, покидающими рф. Bloomberg сообщает, что поскольку в очереди уже находится ряд одобренных выходов иностранных фирм, Центральный банк россии хочет избежать резких скачков рубля и, следовательно, планирует усилить регулирование.
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россия, скорее всего, будет устанавливать лимит на покупку иностранной валюты по каждому соглашению в индивидуальном порядке на этапе согласования и вряд ли будет вводить какие-либо общие правила или объявлять официальные лимиты.
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«Рубль слабеет с начала года, поскольку возобновление объемов импорта и серия продаж иностранных активов побуждали спрос на иностранную валюту. С другой стороны, долларовая ликвидность на московской бирже низкая, а доходы от экспорта снижаются на фоне масштабных санкций из-за агрессии против Украины», — пишет Bloomberg.
По правилам кремля, введенным после начала войны против Украины, иностранным инвесторам запрещается продавать свои активы в россии без согласования со специальной правительственной комиссией. Чтобы получить одобрение, необходимо продавать бизнес со скидкой не менее 50% от рыночной стоимости и уплачивать взнос в бюджет рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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