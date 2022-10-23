Выезд за границу украинцев, имеющих невыплаченные кредиты: разрешат или нет — Finance.ua

Выезд за границу украинцев, имеющих невыплаченные кредиты: разрешат или нет Сегодня 12:08 — Казна и Политика

Выезд за границу украинцев, имеющих невыплаченные кредиты: разрешат или нет

В Украине, согласно указу президента Владимира Зеленского, выезд за пределы страны для граждан мужского пола ограничен, ведь военная агрессия соседней россии и военное положение, а в целом и всеобщая мобилизация, введенные из-за боевых действий, продолжаются. Пока запрет продолжается до 21 ноября, однако, если война в стране будет продолжаться и дальше, вероятнее всего, его продлят.

Как пишет издание «24 канал», согласно действующему законодательству наличие кредитной задолженности не считается законным основанием для того, чтобы конкретному гражданину отказали в пересечении государственной украинской границы.

В выезде за пределы Украины все же могут отказать при наличии соответствующего решения суда о запрете. В документе должно указываться, что человек имеет временное ограничение в праве выезда за границу, если он не выполняет возложенные на него обязательства, касающиеся уплаты долга.

Справка Finance.ua:

ранее правительство анонсировало, что с 1 сентября на портале «Дія» должна заработать новая услуга — єВідрядження. В Европейской бизнес ассоциации проанализировали, почему система до сих пор не работает и как правительство предлагает украинцам пересекать границу;

гражданам, которые до начала войны проживали за границей на постоянной основе, разрешено пересечение границы, но при определенных условиях.



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