Выезд за границу украинцев, имеющих невыплаченные кредиты: разрешат или нет — Finance.ua
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Выезд за границу украинцев, имеющих невыплаченные кредиты: разрешат или нет

Казна и Политика
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Выезд за границу украинцев, имеющих невыплаченные кредиты: разрешат или нет
Выезд за границу украинцев, имеющих невыплаченные кредиты: разрешат или нет
В Украине, согласно указу президента Владимира Зеленского, выезд за пределы страны для граждан мужского пола ограничен, ведь военная агрессия соседней россии и военное положение, а в целом и всеобщая мобилизация, введенные из-за боевых действий, продолжаются. Пока запрет продолжается до 21 ноября, однако, если война в стране будет продолжаться и дальше, вероятнее всего, его продлят.
Как пишет издание «24 канал», согласно действующему законодательству наличие кредитной задолженности не считается законным основанием для того, чтобы конкретному гражданину отказали в пересечении государственной украинской границы.
В выезде за пределы Украины все же могут отказать при наличии соответствующего решения суда о запрете. В документе должно указываться, что человек имеет временное ограничение в праве выезда за границу, если он не выполняет возложенные на него обязательства, касающиеся уплаты долга.

Справка Finance.ua:

  • ранее правительство анонсировало, что с 1 сентября на портале «Дія» должна заработать новая услуга — єВідрядження. В Европейской бизнес ассоциации проанализировали, почему система до сих пор не работает и как правительство предлагает украинцам пересекать границу;
  • гражданам, которые до начала войны проживали за границей на постоянной основе, разрешено пересечение границы, но при определенных условиях.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

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