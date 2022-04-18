Выезд из Украины по внутреннему паспорту отменен: в ГПСУ объяснили, есть ли исключения — Finance.ua

Выезд из Украины по внутреннему паспорту отменен: в ГПСУ объяснили, есть ли исключения

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В Украине снова начинает действовать норма, предусматривающая пересечение границ страны только по паспорту для выезда за границу, однако в некоторых случаях выехать будет возможно и по другим документам.

Об этом в комментарии Общественному рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Как отметил чиновник, порядок пересечения государственной границы четко регламентируется законодательством.

«Есть постановление правительства 57, которое регламентирует пересечение государственной границы. В том числе там определен перечень документов, дающих право на пересечение границы. Так называемого „внутреннего паспорта гражданина Украины“ среди перечня нет», — отметил Демченко.

По его словам, в первые недели войны ГПСУ разрешала гражданам выезд и по другим документам.

«Когда фактически на границе была гуманитарная катастрофа, были тысячи людей и транспортных средств, спасавшихся от войны, Государственная пограничная служба в сотрудничестве и согласовании со странами Европейского Союза приняла решение о пропуске граждан, в том числе и по внутренним паспортам или другим документам, с помощью которых можно было идентифицировать личность, поскольку в то время также не работали должным образом сервисные центры, и людям было очень сложно оформить эти документы», — пояснил спикер.

Кроме того, неопределенной была ситуация распространения зоны ведения боевых действий.

Однако теперь граждане Украины смогут выезжать за пределы государства только при наличии паспорта для выезда за границу, за исключением отдельных случаев.

«Поэтому с прошлой недели мы возвращаемся к законодательству, регламентирующему пересечение государственной границы, и просим людей, чтобы они использовали и следовали через границу, имея загранпаспорта», — подчеркнул спикер.

Демченко отметил, что для детей порядок пересечения границы остается упрощенным.

«В решения правительства, которые были внесены в течение прошлого месяца, было добавлено, что дети могут пересекать границу либо по паспортным документам, либо по свидетельству о рождении — эта норма остается на данный момент», — рассказал он.

Что касается совершеннолетних граждан, то они смогут пересечь границу по внутренним паспортам только в отдельных случаях.

Исключения. «В частности, таким правом будет разрешено пользоваться украинцам, которые едут из районов, где ведутся боевые действия, или если они сопровождают людей с инвалидностью. Но это происходит непосредственно на границе, когда наши инспекторы общаются с людьми, видят их ситуацию; видят, какие документы у них есть на руках», — пояснил спикер ГНСУ.

При этом в Украине сохраняются все нормы законодательства и договоренности, достигнутые до войны с другими странами, например, о возможности въезда в Турцию по ID-карте.

«Но стоит понимать, что прямых рейсов в Турцию у нас сейчас нет. И, собственно, нужно следовать транзитом через другие страны — мы не можем утверждать, что человек едет в ту страну, где действует норма», — подытожил Андрей Демченко.

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