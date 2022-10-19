Выдача временного жилья переселенцам: как подать заявление и встать на учет — Finance.ua

Выдача временного жилья переселенцам: как подать заявление и встать на учет Сегодня 09:02 — Личные финансы

Из-за полномасштабного российского вторжения многие украинцы лишились жилья — внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий или которым негде жить, могут встать в очередь на получение временного жилья.

Об этом рассказывает «Апостроф».

Внутренне перемещенное лицо и члены его семьи имеют право претендовать на получение жилого помещения из фонда по местонахождению в пределах территории соответствующих органов. При этом жилье должно быть не меньше, чем из расчета 6 кв. метров на одного человека.

Чтобы человека взяли на учет для получения временного жилья, необходимы следующие документы:

заявление;

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. При подаче заявления уполномоченным представителем внутренне перемещенного лица предъявляются документы, удостоверяющие личность представителя, и копия доверенности;

копия справки внутренне перемещенного лица о постановке на учет в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и копии соответствующих справок членов семьи (при наличии);

копии документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния или судом, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (не предоставляется физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, уведомили об этом соответствующий территориальный орган ГФС и имеют отметку в паспорте гражданина Украины);

копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении внутренне перемещенным лицам жилых помещений из фонда. Факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.

Следует отметить, что в случае невозможности подать соответствующее заявление лично это могут сделать представители, уполномоченные внутренне перемещенным лицом, на основе письменной доверенности, заверенной в установленном законом порядке.

После подачи документов человеку выдается опись поданных им документов за подписью должностного лица, принявшего их.

Далее решение о постановке внутренне перемещенного лица на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, или об отказе в постановке на такой учет принимается уполномоченным органом, который производит постановку на учет в течение одного рабочего дня после подачи соответствующего заявления.

Напомним, украинцы снова смогут подавать заявки на внесение данных о собственном имуществе в Государственный реестр прав на недвижимое имущество всего лишь в несколько кликов на портале Дія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Апостроф По материалам:

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