Выдача удостоверений и назначение денежной помощи: в ЦПАУ появятся новые услуги для ветеранов — Finance.ua
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Выдача удостоверений и назначение денежной помощи: в ЦПАУ появятся новые услуги для ветеранов

Личные финансы
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Правительство расширило список обязательных административных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.
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Теперь участники боевых действий, члены их семей, люди с инвалидностью в результате войны, а также родственники погибших защитников и защитниц смогут обратиться в ЦПАУ в своем населенном пункте и получить еще больше необходимых админуслуг. В частности:
  • официально установить свой статус;
  • получить или заменить удостоверение;
  • продлить действие документов;
  • получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;
  • получить денежную помощь или компенсацию.
«С первого дня работы Минцифра модернизирует и расширяет сеть ЦПАУ, чтобы украинцы могли быстро получить качественные госуслуги независимо от места жительства. Сейчас один из приоритетов — максимально упростить процесс получения ветеранских сервисов. Работаем над этим вместе с Минветеранов», — отметили в Минцифры.
Больше информации о ветеранских сервисах есть на Гиде по государственным услугам. Найти ближайший ЦПАУ можно на Карте центров.

Льготное образование для УБД и их детей 📚

По материалам:
Finance.ua
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