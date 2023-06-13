Выдача удостоверений и назначение денежной помощи: в ЦПАУ появятся новые услуги для ветеранов — Finance.ua

Выдача удостоверений и назначение денежной помощи: в ЦПАУ появятся новые услуги для ветеранов
Правительство расширило список обязательных административных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Теперь участники боевых действий, члены их семей, люди с инвалидностью в результате войны, а также родственники погибших защитников и защитниц смогут обратиться в ЦПАУ в своем населенном пункте и получить еще больше необходимых админуслуг. В частности:
- официально установить свой статус;
- получить или заменить удостоверение;
- продлить действие документов;
- получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;
- получить денежную помощь или компенсацию.
«С первого дня работы Минцифра модернизирует и расширяет сеть ЦПАУ, чтобы украинцы могли быстро получить качественные госуслуги независимо от места жительства. Сейчас один из приоритетов — максимально упростить процесс получения ветеранских сервисов. Работаем над этим вместе с Минветеранов», — отметили в Минцифры.
Больше информации о ветеранских сервисах есть на Гиде по государственным услугам. Найти ближайший ЦПАУ можно на Карте центров.
Льготное образование для УБД и их детей 📚
Поделиться новостью