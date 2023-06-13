Выдача удостоверений и назначение денежной помощи: в ЦПАУ появятся новые услуги для ветеранов — Finance.ua

Выдача удостоверений и назначение денежной помощи: в ЦПАУ появятся новые услуги для ветеранов Сегодня 17:40 — Личные финансы

Правительство расширило список обязательных административных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Теперь участники боевых действий, члены их семей, люди с инвалидностью в результате войны, а также родственники погибших защитников и защитниц смогут обратиться в ЦПАУ в своем населенном пункте и получить еще больше необходимых админуслуг. В частности:

официально установить свой статус;

получить или заменить удостоверение;

продлить действие документов;

получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;

получить денежную помощь или компенсацию.

«С первого дня работы Минцифра модернизирует и расширяет сеть ЦПАУ, чтобы украинцы могли быстро получить качественные госуслуги независимо от места жительства. Сейчас один из приоритетов — максимально упростить процесс получения ветеранских сервисов. Работаем над этим вместе с Минветеранов», — отметили в Минцифры.

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