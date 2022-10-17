Выбраковка транспортного средства: перечень документов и стоимость услуги — Finance.ua
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Выбраковка транспортного средства: перечень документов и стоимость услуги

Личные финансы
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Выбраковка транспортного средства: перечень документов и стоимость услуги
Выбраковка транспортного средства: перечень документов и стоимость услуги
Поврежденное или уничтоженное авто можно выбраковать через сервисный центр МВД.
Если транспортное средство сгорело либо осталось на оккупированной территории, либо было повреждено и не пригодно к дальнейшему использованию, владелец авто может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства, сообщает Главный сервисный центр МВД.
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Услуга предоставляется бесплатно в течение рабочего дня с момента подачи документов.
Список документов, необходимых для получения услуги, а также требования к ним:
  • заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц — нотариально заверенная доверенность);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт) (при наличии);
  • номерные знаки (при наличии);
  • для физического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС — объяснение;
  • для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС — акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения собственника, заверенная в установленном порядке (для организаций с государственной формой собственности — согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом), приказ на назначение ответственного лица, акт на выбраковку;
  • при похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС — постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта) или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела.

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Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
  • подача в субъект предоставления административной услуги неполного пакета документов;
  • несоответствие идентификационных номеров составных частей транспортного средства указанным в поданных документах;
  • в результате проверки по Единому государственному реестру транспортных средств и автоматизированной базе данных о разыскиваемых транспортных средствах установлено, что транспортное средство находится в розыске или под арестом.
После выбраковки транспортного средства возобновление регистрации будет невозможно.

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По материалам:
Finance.ua
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