Выбраковка транспортного средства: перечень документов и стоимость услуги — Finance.ua

Выбраковка транспортного средства: перечень документов и стоимость услуги
Поврежденное или уничтоженное авто можно выбраковать через сервисный центр МВД.
Если транспортное средство сгорело либо осталось на оккупированной территории, либо было повреждено и не пригодно к дальнейшему использованию, владелец авто может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства, сообщает Главный сервисный центр МВД.
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Услуга предоставляется бесплатно в течение рабочего дня с момента подачи документов.
Список документов, необходимых для получения услуги, а также требования к ним:
- заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц — нотариально заверенная доверенность);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт) (при наличии);
- номерные знаки (при наличии);
- для физического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС — объяснение;
- для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС — акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения собственника, заверенная в установленном порядке (для организаций с государственной формой собственности — согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом), приказ на назначение ответственного лица, акт на выбраковку;
- при похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС — постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта) или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела.
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Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
- подача в субъект предоставления административной услуги неполного пакета документов;
- несоответствие идентификационных номеров составных частей транспортного средства указанным в поданных документах;
- в результате проверки по Единому государственному реестру транспортных средств и автоматизированной базе данных о разыскиваемых транспортных средствах установлено, что транспортное средство находится в розыске или под арестом.
После выбраковки транспортного средства возобновление регистрации будет невозможно.
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