Выбираем лучших: осталось пять дней до завершения голосования FinAwards 2022 — Finance.ua

Выбираем лучших: осталось пять дней до завершения голосования FinAwards 2022

Сегодня 17:20 — Личные финансы

Выбираем лучших: осталось пять дней до завершения голосования FinAwards 2022

Осталось всего пять дней до завершения голосования престижной финансовой премии FinAwards 2022.

Напомним, 81 финансовая компания (банки, МФО, страховые) приняли участие в 28 номинациях конкурса FinAwards 2022, организаторами которого являются сайты Minfin.com.ua и Finance.ua. До завершения голосования осталось всего пять дней. Так что успейте поддержать своих фаворитов можно на сайте премии.

А кто, по вашему мнению, достоин звания лучший?

На FinAwards за звание лучших в своем сегменте соревнуется 41 банк. Они представлены в таких номинациях:

Ведущие технологии и инновации: Банки;

Лучшая программа лояльности;

Лучший банк для клиентов МСБ;

Лучший кредит наличными;

Лучший депозит;

Лучшая кредитная карта;

Лучшая премиальная карта;

Лучшее дистанционное обслуживание;

Лучшее мобильное приложение;

Лучший руководитель розничного бизнеса;

Лучший руководитель маркетинга банка;

Лучшая рекламная кампания: Банки;

Лучшее инвестиционное предложение;

Банкир года.

В это же время 28 микрофинансовые компании борются за победу в таких номинациях:

Лучшая МФО офлайн;

Лучшая МФО онлайн;

Ведущие технологии и инновации;

Лучшая программа лояльности;

Прорыв года: МФО;

Лучший инстоллмент-продукт МФО;

Лучший руководитель маркетинга микрофинансовой компании;

Лучший СЕО МФО;

Лучшая рекламная кампания: МФО.

А еще12 страховых компаний претендуют на первенство в номинациях:

Ведущие технологии и инновации: Страховые компании;

Лучший СЕО страховой компании;

Лучший клиентский сервис;

Лучший продукт КАСКО;

Лучший продукт ДМС.

Уже 18марта мы объявим победителей на пятой юбилейной церемонии награждения FinAwards 2022, которая состоится во Freedom Hall.

Главный банковский партнер церемонии награждения — банк ПУМБ

ПУМБ входит в список НБУ системно важных банков страны и является одним из пяти банков, уполномоченных на хранение запасов наличных НБУ.

При этом, как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц за период с 2015 по 2020 год, ПУМБ выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 5,86 млрд грн.

Банку доверяют более 1,8 млн клиентов-физических лиц и свыше 84 тыс. корпоративных клиентов. Стабильность работы банка в 2021 году подтвердило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на уровне «В», прогноз рейтинга — «стабильный». А независимое агентство «Кредит-Рейтинг» в 2021 году подтвердило высокую кредитоспособность ПУМБ.

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