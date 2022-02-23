Выбираем лучших: осталось пять дней до завершения голосования FinAwards 2022 — Finance.ua
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Выбираем лучших: осталось пять дней до завершения голосования FinAwards 2022

Сегодня 17:20Личные финансы
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Выбираем лучших: осталось пять дней до завершения голосования FinAwards 2022Выбираем лучших: осталось пять дней до завершения голосования FinAwards 2022
Осталось всего пять дней до завершения голосования престижной финансовой премии FinAwards 2022.
Напомним, 81 финансовая компания (банки, МФО, страховые) приняли участие в 28 номинациях конкурса FinAwards 2022, организаторами которого являются сайты Minfin.com.ua и Finance.ua. До завершения голосования осталось всего пять дней. Так что успейте поддержать своих фаворитов можно на сайте премии.
А кто, по вашему мнению, достоин звания лучший?
На FinAwards за звание лучших в своем сегменте соревнуется 41 банк. Они представлены в таких номинациях:
  • Ведущие технологии и инновации: Банки;
  • Лучшая программа лояльности;
  • Лучший банк для клиентов МСБ;
  • Лучший кредит наличными;
  • Лучший депозит;
  • Лучшая кредитная карта;
  • Лучшая премиальная карта;
  • Лучшее дистанционное обслуживание;
  • Лучшее мобильное приложение;
  • Лучший руководитель розничного бизнеса;
  • Лучший руководитель маркетинга банка;
  • Лучшая рекламная кампания: Банки;
  • Лучшее инвестиционное предложение;
  • Банкир года.
В это же время 28 микрофинансовые компании борются за победу в таких номинациях:
  • Лучшая МФО офлайн;
  • Лучшая МФО онлайн;
  • Ведущие технологии и инновации;
  • Лучшая программа лояльности;
  • Прорыв года: МФО;
  • Лучший инстоллмент-продукт МФО;
  • Лучший руководитель маркетинга микрофинансовой компании;
  • Лучший СЕО МФО;
  • Лучшая рекламная кампания: МФО.
А еще12 страховых компаний претендуют на первенство в номинациях:
  • Ведущие технологии и инновации: Страховые компании;
  • Лучший СЕО страховой компании;
  • Лучший клиентский сервис;
  • Лучший продукт КАСКО;
  • Лучший продукт ДМС.
Уже 18марта мы объявим победителей на пятой юбилейной церемонии награждения FinAwards 2022, которая состоится во Freedom Hall.
Главный банковский партнер церемонии награждения — банк ПУМБ.
ПУМБ входит в список НБУ системно важных банков страны и является одним из пяти банков, уполномоченных на хранение запасов наличных НБУ.
При этом, как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц за период с 2015 по 2020 год, ПУМБ выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 5,86 млрд грн.
Банку доверяют более 1,8 млн клиентов-физических лиц и свыше 84 тыс. корпоративных клиентов. Стабильность работы банка в 2021 году подтвердило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на уровне «В», прогноз рейтинга — «стабильный». А независимое агентство «Кредит-Рейтинг» в 2021 году подтвердило высокую кредитоспособность ПУМБ.
По материалам: Finance.UA
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