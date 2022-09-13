«Вы стали наследником»: мошенники обманули жителя Хмельницкой области на 880 тыс. грн, пообещав наследство миллионера — Finance.ua
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«Вы стали наследником»: мошенники обманули жителя Хмельницкой области на 880 тыс. грн, пообещав наследство миллионера

Криминал
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Жителя Хмельницкой области обманули на 880 тыс. грн по схеме «вы стали наследником».
Мошенники направили мужчине сообщение, что он унаследовал 8,5 млн долларов от своего дальнего родственника из Таиланда. За якобы оформление документов аферисты требовали у мужчины сотни тысяч гривен. Мужчина заподозрил их в мошенничестве только тогда, когда уплатил им 880 тыс. грн. Пока он написал заявление в полицию, правоохранители начали расследование.
О случившемся стало известно во вторник, 13 сентября, после сообщения пресс-службы Шепетовского райуправления полиции. К правоохранителям обратился 52-летний обманутый мужчина. Он рассказал, что за месяц перечислил на счет мошенников 880 тысяч гривен.
Аферисты работали по популярной схеме «вы стали наследником».
Через социальную сеть к мужчине поступило письмо от якобы иностранного банка. Псевдобанкиры сообщали, что он стал владельцем 8,5 млн долларов, оставшихся в наследство от дальнего родственника из Таиланда. Чтобы убедить жертву в достоверности наследства, мошенники в течение месяца присылали спам-письма, скриншоты фейковых банковских счетов.
«По классике, чтобы получить желаемые миллионы, необходимо заплатить за услуги адвокатов, заключить соглашение с банком. За устранение преград для получения наследства жулики требовали все больше и больше. Когда сумма дошла до почти 900 тыс. грн, потерпевший решил проверить информацию. Как оказалось, все письма от „доброжелателей“ были выдумкой», — говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст. 190 УКУ (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.
По материалам:
Zaxid.net
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