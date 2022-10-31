Введение онлайн-аукционов Прозорро.Продажи для аренды земли удвоило поступления в местные органы власти — Finance.ua
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Введение онлайн-аукционов Прозорро.Продажи для аренды земли удвоило поступления в местные органы власти

Аграрный рынок
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Введение онлайн-аукционов Прозорро.Продажи для аренды земли удвоило поступления в местные органы власти
Введение онлайн-аукционов Прозорро.Продажи для аренды земли удвоило поступления в местные органы власти
Всемирный банк опубликовал отчет, в котором отметил влияние онлайн-аукционов в системе Прозорро.Продажи на доходы от аренды государственных и коммунальных земель.
Авторы отчета проанализировали земельные оффлайн-аукционы, проведенные с 2015 года, онлайн-аукционы в рамках «пилота» на СЕТАМ (2018-2019 гг.), а также онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи (с ноября 2021 по март 2022).
Отчет Всемирного банка также включает анализ внедрения и влияния реформы, начатой в июле 2021 года, после вступления в силу Закона Украины № 1444.
«Располагая свыше 10 миллионами гектаров, государственные и коммунальные земли сельхозназначения в Украине превышают общую площадь земель, используемых для сельского хозяйства в большинстве европейских стран. Эффективность этого актива окажет влияние не только на глобальные запасы продовольствия, но и на доходы местных громад», — говорится в отчете.
Авторы отчета пришли к выводу, что переход к защищенной от сговора системе электронных аукционов Прозорро.Продажи способствовал быстрому удвоению доходов от аренды.
ВБ обращает внимание на то, что реформа и обеспечение прозрачной электронной торговой системы с открытым кодом способствовали удвоению доходов от аренды в результате уменьшения барьеров для участия ради повышения конкуренции и прозрачности, равных условий игры для всех снижающих риск коррупции и устранения посредников, интересы которых могут не соответствовать интересам громад и содействовать конфликту интересов.
По мнению авторов отчета, Украине, которая в 2015-20 гг. занимала нижнюю половину мировых рейтингов верховенства права и коррупции, удалось построить конкурентоспособные и прозрачные публичные земельные аукционы.
Справка Finance.ua:
  • для анализа использовалась информация с сайта Госгеокадастра о 31.5 тыс. онлайн и оффлайн аукционов по аренде государственных и коммунальных земель с/х назначения, инициированных до ноября 2021 года, и данные модуля аналитики Прозорро.Продажи о 2.7 тыс. аукционов по аренде аналогичных земель с ноября 2021 года март 2022 года;
  • 19 октября 2022 года Верховная Рада возобновила онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи по аренде сельхозземли государственной и коммунальной собственности.
По материалам:
Finance.ua
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