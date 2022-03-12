Вторжение россии в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Вторжение россии в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов — Reuters

Сегодня 22:51Технологии&Авто
53
Вторжение россии в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов — ReutersВторжение россии в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов — Reuters
Два ведущих украинских поставщика неона, производящие около половины мировых поставок ключевого ингредиента для производства чипов, приостановили свою деятельность. Это произошло после вторжения россии и разрушения инфраструктуры.
Об этом сообщает Reuters.
По подсчетам Reuters, основанным на данных компаний и исследовательской фирмы Techcet, от 45% до 54% мирового неона полупроводникового качества, критического для лазеров, используемых для производства чипов, поступает от двух украинских компаний, Ingas и Cryoin. По оценкам Techcet, в прошлом году мировое потребление неона для производства чипов достигло около 540 метрических тонн.
По словам представителей компаний, с которыми связалось агентство Reuters, обе фирмы свернули свою деятельность, поскольку российские войска активизировали свои атаки на города по всей Украине, убивая мирных жителей и разрушая ключевую инфраструктуру.
Остановка омрачает мировое производство чипов, которые уже были в дефиците, после того как пандемия коронавируса привела к росту спроса на мобильные телефоны, ноутбуки, а затем и автомобили, что заставило некоторые фирмы сократить производство.
По словам Анжело Зино, аналитика CFRA, хотя оценки количества неоновых запасов, которые производители чипов держат в наличии, сильно разнятся, производство может пострадать, если война затянется.
«Если до апреля запасы будут исчерпаны, а у производителей чипов не будет заказов в других регионах мира, это, вероятно, означает дополнительные ограничения для более широкой цепочки поставок и невозможность производить конечный продукт для многих ключевых клиентов», — сказал он.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.