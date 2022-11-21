Вторую неделю подряд растут акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже — Finance.ua

Вторую неделю подряд растут акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже Сегодня 11:29 — Фондовый рынок

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже растет 2-ю неделю подряд и с 10 по 18 ноября повысился на 3,9% или на 11,25 пункта до 299,74 пункта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

В начале указанного периода индекс составил 288,49 пункта, в конце — 299,74 пункта.

Наибольший рост показали акции компании «Агротон» (+9,6%), наибольшее падение — компании «Овостар» (-1,7%).

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine с 4 по 10 ноября повысился на 1,8%, или на 5,12 пункта, до 288,49 пункта после недельного падения.

Українські Новини По материалам:

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