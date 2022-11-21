Вторую неделю подряд растут акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вторую неделю подряд растут акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже

Фондовый рынок
66
Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже растет 2-ю неделю подряд и с 10 по 18 ноября повысился на 3,9% или на 11,25 пункта до 299,74 пункта.
Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.
В начале указанного периода индекс составил 288,49 пункта, в конце — 299,74 пункта.
Наибольший рост показали акции компании «Агротон» (+9,6%), наибольшее падение — компании «Овостар» (-1,7%).
Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine с 4 по 10 ноября повысился на 1,8%, или на 5,12 пункта, до 288,49 пункта после недельного падения.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.