Второй крупнейший банк россии ВТБ из-за санкций закрывает лондонское подразделение — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Второй крупнейший банк россии ВТБ из-за санкций закрывает лондонское подразделение — Bloomberg

Сегодня 17:26Фондовый рынок
51
Второй крупнейший банк россии ВТБ из-за санкций закрывает лондонское подразделение — BloombergВторой крупнейший банк россии ВТБ из-за санкций закрывает лондонское подразделение — Bloomberg
ВТБ, второй по величине российский банк, увольняет своих лондонских сотрудников после введения против него санкций из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что банк фактически закрывает лондонское подразделение ВТБ Капитал. На прошлой неделе компания объявила о волне увольнений. Некоторые сотрудники остаются работать как смотрители.
ВТБ Капитал — инвестиционно-банковское подразделение ВТБ, попавшее под санкции США, предусматривающие полную блокировку активов. Великобритания заморозила активы ВТБ 24 февраля.
Представитель банка подтвердила, что ВТБ Капитал сокращает своих сотрудников и обязательства. По ее словам, Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании ранее в этом месяце выдало лицензию, позволяющую банку платить оставшимся сотрудникам до 1 марта 2023 года.
Подразделение ВТБ, занимающееся торговлей сырьевыми товарами, сообщило своим сотрудникам в Швейцарии, что большинство из них потеряют работу, рассказали Bloomberg источники.
По материалам: НВ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.