Второй крупнейший банк россии ВТБ из-за санкций закрывает лондонское подразделение — Bloomberg

Сегодня 17:26 — Фондовый рынок

Второй крупнейший банк россии ВТБ из-за санкций закрывает лондонское подразделение — Bloomberg

ВТБ, второй по величине российский банк, увольняет своих лондонских сотрудников после введения против него санкций из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что банк фактически закрывает лондонское подразделение ВТБ Капитал. На прошлой неделе компания объявила о волне увольнений. Некоторые сотрудники остаются работать как смотрители.

ВТБ Капитал — инвестиционно-банковское подразделение ВТБ, попавшее под санкции США, предусматривающие полную блокировку активов. Великобритания заморозила активы ВТБ 24 февраля.

Представитель банка подтвердила, что ВТБ Капитал сокращает своих сотрудников и обязательства. По ее словам, Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании ранее в этом месяце выдало лицензию, позволяющую банку платить оставшимся сотрудникам до 1 марта 2023 года.

Подразделение ВТБ, занимающееся торговлей сырьевыми товарами, сообщило своим сотрудникам в Швейцарии, что большинство из них потеряют работу, рассказали Bloomberg источники.

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