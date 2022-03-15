Собеседники агентства рассказали, что банк фактически закрывает лондонское подразделение ВТБ Капитал. На прошлой неделе компания объявила о волне увольнений. Некоторые сотрудники остаются работать как смотрители.
ВТБ Капитал — инвестиционно-банковское подразделение ВТБ, попавшее под санкции США, предусматривающие полную блокировку активов. Великобритания заморозила активы ВТБ 24 февраля.
Представитель банка подтвердила, что ВТБ Капитал сокращает своих сотрудников и обязательства. По ее словам, Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании ранее в этом месяце выдало лицензию, позволяющую банку платить оставшимся сотрудникам до 1 марта 2023 года.
Подразделение ВТБ, занимающееся торговлей сырьевыми товарами, сообщило своим сотрудникам в Швейцарии, что большинство из них потеряют работу, рассказали Bloomberg источники.