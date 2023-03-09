Второй крупнейший банк Германии перестал проводить платежи в россию — Finance.ua

Второй крупнейший банк Германии перестал проводить платежи в россию Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Второй крупнейший банк Германии перестал проводить платежи в россию

Немецкий Commerzbank прекратил обслуживать платежи в россию. Исключение сделано только для российской дочерней структуры финансовой группы, кредитной организации «Коммерцбанк (Евразия)». Это следует из материалов польского Bank Handlowy w Warszawie (BHW), принадлежащего Citigroup.

Об этом пишет Moscowtimes.

Банк, начавший работать на российском рынке одним из первых, открыв филиал еще в 1993 году, больше не осуществляет трансакции в адрес российских банков. Исключение сделано только для собственной «дочки» — «Коммерцбанк (Евразия)».

О проблемах с платежами из-за Commerzbank сообщила дочерняя кредитная организация американского банка Citigroup. Зарегистрированный в Польше Bank Handlowy Warszawie (BHW) заявил, что больше не может проводить транзакции в адрес российских структур из-за отказа банка-корреспондента, которым выступал Commerzbank.

Утрата еще одного крупного европейского банка отрезает каналы, по которым российская финансовая система связана с внешним миром, замыкая ее в рублевой зоне.

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