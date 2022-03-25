Второй день на Мосбирже был не такой радужный: индекс упал, как и большинство компаний — Finance.ua

Второй день на Мосбирже был не такой радужный: индекс упал, как и большинство компаний
Второй день на Мосбирже был не такой радужный: индекс упал, как и большинство компаний
Рынок акций россии завершил торги в пятницу откатом, индекс Мосбиржи упал на —3,7%, индекс РТС на 2,7%.
Об этом сообщает Интерфакс.
Так, лидерами падения стали:
- «Аэрофлот» (-18,2%)
- «Газпром» (-12,2%),
- «Северсталь» (-9,3%),
- ММК (-8%), ВТБ (-7,9%),
- «МТС» (-7,3%),
- «Интер РАО» (-7%),
В то же время некоторые компании подорожали, лидерами роста стали:
- «ФосАгро» (+9,5%),
- «Новатэк» (+4,2%),
- «Сургутнефтегаз» (+1,5%),
- «Роснефть» (+1,4%).
Суммарный объем торгов акциями по расчету индекса Мосбиржи составил 49,17 млрд рублей.
Напомним, индекс Московской биржи по итогам первого дня торгов после месячного перерыва вырос на 4,43%. Индекс РТС закончил день падением, снизившись на 9,11%.
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