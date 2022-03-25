Второй день на Мосбирже был не такой радужный: индекс упал, как и большинство компаний — Finance.ua

Второй день на Мосбирже был не такой радужный: индекс упал, как и большинство компаний

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Второй день на Мосбирже был не такой радужный: индекс упал, как и большинство компаний

Рынок акций россии завершил торги в пятницу откатом, индекс Мосбиржи упал на —3,7%, индекс РТС на 2,7%.

Об этом сообщает Интерфакс.

Так, лидерами падения стали:

«Аэрофлот» (-18,2%)

«Газпром» (-12,2%),

«Северсталь» (-9,3%),

ММК (-8%), ВТБ (-7,9%),

«МТС» (-7,3%),

«Интер РАО» (-7%),

В то же время некоторые компании подорожали, лидерами роста стали:

«ФосАгро» (+9,5%),

«Новатэк» (+4,2%),

«Сургутнефтегаз» (+1,5%),

«Роснефть» (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями по расчету индекса Мосбиржи составил 49,17 млрд рублей.

Напомним, индекс Московской биржи по итогам первого дня торгов после месячного перерыва вырос на 4,43%. Индекс РТС закончил день падением, снизившись на 9,11%.

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