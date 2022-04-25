Второй аэропорт в москве отправляет работников в простой — Finance.ua

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Второй аэропорт в москве отправляет работников в простой

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Второй аэропорт в москве отправляет работников в простойВторой аэропорт в москве отправляет работников в простой
Второй московский аэропорт «Внуково» пошел в режим простоя и предложил работникам перейти на неполный рабочий график.
Об этом пишет российское издание Известия со ссылкой на пресс-службу Внуково.
При этом аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Также сообщается, что 30% штата выдали распоряжение о дальнейшем сокращении.
В авиационном комплексе Внуково работает около 6500 работников, в АО Международный аэропорт Внуково — около 3500 человек.
Сообщается, что часть работников уже работает по сокращенному графику — три или четыре дня в неделю вместо пяти. Соответственно, они получают урезанную зарплату.
Как отмечает издание со ссылкой на юристов, распоряжение о сокращении не обязательно означает, что оно состоится.
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Также собеседники издания отмечают, что сокращения могут начаться уже осенью, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание. В преддверии летнего сезона сокращать нерационально, пишет российское издание.
По итогам прошлого года аэропорт Внуково занимал четвертую строчку по пассажиропотоку в рф— после Шереметьево, Домодедово и Пулково.
По материалам: НВ
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