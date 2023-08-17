Вторая «птичка» за утро: ВСУ «приземлили» еще один вертолет рф за $16 млн — Finance.ua

Вторая «птичка» за утро: ВСУ «приземлили» еще один вертолет рф за $16 млн Сегодня 10:36

Вторая «птичка» за утро: ВСУ «приземлили» еще один вертолет рф за $16 млн

Воины 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Как сообщает пресс-служба бригады, российскую «птичку» приземлили в районе населенного пункта Роботино, что в Запорожье.

«Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский „Аллигатор“. Один пуск из ПЗРК — цель уничтожена. На счету наших бойцов это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость одного «Аллигатора» — $16 млн.

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УНІАН По материалам:

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