Вторая «птичка» за утро: ВСУ «приземлили» еще один вертолет рф за $16 млн — Finance.ua

Вторая «птичка» за утро: ВСУ «приземлили» еще один вертолет рф за $16 млн
Воины 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Как сообщает пресс-служба бригады, российскую «птичку» приземлили в районе населенного пункта Роботино, что в Запорожье.
«Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский „Аллигатор“. Один пуск из ПЗРК — цель уничтожена. На счету наших бойцов это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость одного «Аллигатора» — $16 млн.
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