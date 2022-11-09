Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями — Минэкономики — Finance.ua
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Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями — Минэкономики

Казна и Политика
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Сейчас очень важно ввести санкции против всего металлургического комплекса рф, предоставить доступ к американскому рынку украинским металлургам, а также помочь преодолеть нашей стране энергетический кризис.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики.
Свириденко подчеркнула, что стабилизация украинской экономики основывается на стабильном экспорте. Особенно это касается металлургии.
«Сталь — это сфера, где мы особенно заинтересованы в расширении санкций против рф и доступе на американский рынок. Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США. С этой целью мы призываем включить украинскую руду и другие продукты в западную цепь поставок и заместить на этих рынках россию. Также важно приравнять украинскую руду и чугун к продукции из ЕС и продолжить освобождение от налоговых тарифов (по крайней мере, до конца 2024 года) продукцию украинского экспорта», — заявила она.
Министр экономики подчеркнула, что Планом восстановления Украины предусмотрено развитие зеленой экономики: энергетическая система будет опираться на новейшие технологии и углеродно-нейтральные энергоресурсы.
В ходе встречи обсуждалась практическая реализация проектов по восстановлению Украины. В частности, механизмы привлечения к реализации проектов американских компаний, страхование военных рисков и т.д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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