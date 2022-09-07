Вступление Украины в ЕС: в следующем году начнутся переговоры о членстве — Шмыгаль — Finance.ua
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Вступление Украины в ЕС: в следующем году начнутся переговоры о членстве — Шмыгаль

Казна и Политика
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Украина выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации с ЕС. Планируется, что в следующем году Киев сможет перейти к переговорному процессу относительно членства.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Bloomberg.
«Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС — это огромная поддержка в нашей борьбе против российского вторжения. Политическая власть и общество объединены в нашем движении в ЕС. Сейчас Украина выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации. Намерены выполнить семь условий Европейской комиссии в статусе кандидата. Сделаем все возможное, чтобы в следующем году перейти к переговорному процессу по членству», — сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, россия ведет преступную войну не только против Украины, но и гибридную войну против Европы.
«Газовый и нефтяной шантаж, дезинформационные и кибератаки, продуктовый и миграционный кризисы — все это из-за преднамеренных действий россии. Только объединенными мы сможем выиграть эту войну и отстоять принципы демократии и свободы. Во время визита в Брюссель увидели это понимание у европейских лидеров. И имеем полную уверенность, что они будут стоять с Украиной до нашей победы», — добавил чиновник.
По материалам:
УНІАН
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