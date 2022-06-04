Вступила в силу отмена пошлин на импорт всех украинских товаров в ЕС — Finance.ua
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Вступила в силу отмена пошлин на импорт всех украинских товаров в ЕС

Сегодня 10:04Казна и Политика
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С 4 июня украинские производители могут поставлять свои товары и продукцию в Евросоюз без уплаты пошлин. Отмена торговых барьеров будет действовать до 5 июня 2023 года, пишет dw.com.
Евросоюз официально отменил на год торговые барьеры на импорт всех украинских товаров. Соответствующее решение Европарламента и Совета ЕС в пятницу, 3 июня, было обнародовано в Официальном журнале ЕС.
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Таким образом, с субботы, 4 июня, украинские производители могут поставлять свои товары и продукцию в страны-члены ЕС без уплаты пошлин. Речь идет об отмене пошлин на украинские промышленные товары, на которые они еще действуют, системы входных цен на фрукты и овощи, а также тарифных квот на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции. Кроме того, блокируется сбор антидемпинговых пошлин, если они будут установлены во время действия нового регламента.
Смягчить негативные экономические последствия русской войны
«Российская неспровоцированная и неоправданная агрессивная война против Украины с 24 февраля 2022 года крайне негативно сказывается на способности Украины торговать с остальным миром, как из-за разрушения производственных мощностей, так и из-за недоступности значительной доли средств транспорта вследствие закрытия доступа к Черному морю», — говорится в обнародованном документе.
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В таких «исключительных обстоятельствах» и с целью смягчить негативные экономические последствия российской войны в Украине Брюссель считает необходимым развивать более тесные экономические связи с Киевом, чтобы поддержать украинский народ и власть, отмечается в журнале.

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«Этот беспрецедентный шаг направлен на поддержку экономики Украины, которая была существенно ослаблена агрессией со стороны россии», — заявила представитель Еврокомиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсиа Феррер.
Режим либерализации торговли продлится до 5 июня 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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