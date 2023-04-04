Вступил в силу запрет на ввоз российских нефтепродуктов в Евросоюз — Finance.ua

Вступил в силу запрет на ввоз российских нефтепродуктов в Евросоюз Сегодня 10:15 — Энергетика

С сегодняшнего дня вступило в силу эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из россии в Европейский Союз и ценовые ограничения на них, введенные ЕС и странами Группы семи.

Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на DW

Решение о запрете морского импорта в ЕС российских нефтепродуктов, в том числе бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута, 27 стран-членов Евросообщества приняли в конце ноября 2022 года. Исключение сделано для Болгарии и Хорватии, которые до конца этого года могут закупать в рф газойль, и Чехии, которая также может пока покупать российское дизтопливо.

При этом предусмотрен переходный период продолжительностью 55 дней для судов, которые перевозят российские нефтепродукты, приобретенные и загруженные до 5 февраля. Таким судам разрешено разгружаться до 1 апреля этого года без риска быть наказанными за нарушение санкций.

Кроме того, 5 февраля также вступил в силу механизм определения предельных цен на морские перевозки российской нефти в третьи страны и установлен порог, по которому или ниже которого поставщикам нефтепродуктов из россии разрешена их транспортировка в третьи страны по морскому пути, а также получение технической помощи, брокерских услуг, финансирования или финансовой помощи.

Евросоюз последовательно ограничивает источники финансирования россии, которые кремль может использовать для ведения агрессивной войны против Украины.

Комментируя вступление в силу эмбарго на поставку нефтепродуктов из россии в ЕС, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что россия теряет огромный рынок.

«Минус российские нефтепродукты. ЕС с сегодняшнего дня прекращает покупать их, и таким образом россия теряет рынок на 40 миллиардов. Санкции работают», — написал он в Телеграме.

Как подсчитали аналитики хельсинского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA, европейский запрет на импорт российской нефти и введенный западными странами потолок цен на нее стоит россии более $160 миллионов в день.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.