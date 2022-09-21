Вслед за Турцией банки Армении, Вьетнама и Казахстана перестали принимать карты «Мир» — Finance.ua

Вслед за Турцией банки Армении, Вьетнама и Казахстана перестали принимать карты «Мир» Сегодня 13:32 — Финтех и Карты

Вслед за Турцией банки Армении, Вьетнама и Казахстана перестали принимать карты «Мир»

После турецких банков кредитные организации других стран, ранее принимавших карты «Мир», перестают работать с российской платежной системой.

Об этом пишут «Известия».

Так, в call-центрах вьетнамского банка BIDV и казахстанского «Халика» сообщили, что сейчас не принимают российский «пластик», хотя ранее они были перечислены на сайте НСПК как партнеры.

«В колл-центре вьетнамского BIDV сообщили, что больше не берут карты российской платежной системы „Мир“. По словам сотрудника банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы „Мир“ в этом списке нет. В Народном банке Казахстана („Халик банк“) также перестали принимать карты „Мир“. В его call-центре сообщили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы», — говорится в статье.

В ЦБ россии изданию сообщили, что зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии своей инфраструктуры для приема карт «Мир».

На сайте платежной системы «Мир» на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт.

20 сентября стало известно, что в Армении банки также перестают обслуживать российскую платежную систему Мир.

Центробанк страны заявил, что решение о работе с российскими картами коммерческие банки примут самостоятельно. Во вторник армянские СМИ сообщили, что обслуживание карт «Мир» в стране прекращено, а владельцы российских карт не могут снять наличные в банкоматах.

Центробанк Армении в ответ на соответствующий вопрос объяснил, что все риски, связанные с санкциями из-за продолжения работы с картами «Мир», несут сами банки страны.

Напомним, турецкий частный банк Isbank, считающийся самым большим по объему вкладов, объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Позже об этом объявил также Denizbank.

Економічна Правда По материалам:

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