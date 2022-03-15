Вслед за СП-2: Оператор ГТС Украины призывает ЕС ограничить еще и Северный поток-1 — Finance.ua
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Вслед за СП-2: Оператор ГТС Украины призывает ЕС ограничить еще и Северный поток-1

Сегодня 22:23Энергетика
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Украинские специалисты призывают Евросоюз ограничить транзит российского газа через обходной морской газопровод Северный поток-1 и таким образом помочь усилить защиту украинской газотранспортной системы.
Как заявила Фактам ICTV директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова, Украина приветствует намерения ЕС постепенно отказаться от российских энергоресурсов и диверсифицировать поставки за счет сжиженного газа.
Однако для украинской газотранспортной системы на этом этапе также важно сохранить функцию транзита. В то же время Европа могла бы ограничить обходные морские потоки кремля.
«Украинская ГТС так спроектирована, что у нас нет отдельных газопроводов для транзита, и отдельных — для транспортировки газа внутри страны. Сейчас именно транзит обеспечивает нашу газотранспортную инфраструктуру и предоставляет социальную защиту населению. Газ — это наше тепло, свет и еда. По этому по состоянию на сегодня важно не избавиться от защиты, а усилить ее на время. Для этого Европа должна ограничить использование Северного потока-1», — подчеркнула Белькова.
По ее словам, даже временная приостановка или ограничение эксплуатации этого морского газопровода поможет снизить доходы Газпрома от продажи газа, а также поддержать экономику Украины за счет увеличения или, по крайней мере, сохранения имеющихся транзитных сборов.
«Но главное, что обеспечение определенной степени защиты ГТС Украины может предотвратить ее разрушение и прекращение газоснабжения для миллионов домохозяйств Украины в период отопительного сезона», — подчеркнули в компании Оператор ГТС.
«Северный поток-1 должен последовать за российским кораблем и своим преемником Северным потоком-2», — добавила Белькова.
Напомним, что оператор «личного проекта Путина» — печально известного газопровода кремля Северный поток-2 — обанкротился из-за санкций против россии. Хотя строительство газопровода стоимостью $11 млрд завершили еще в прошлом году.
Однако его ввод в эксплуатацию затормозился. А после развязывания путиным полномасштабной войны против Украины многомиллиардный геополитический проект России «похоронили» окончательно.
По материалам: Факти і коментарії
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