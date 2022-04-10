«Всё только начинается»: в НБУ рассказали, что сейчас происходит с российским рублем — Finance.ua
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«Всё только начинается»: в НБУ рассказали, что сейчас происходит с российским рублем

Сегодня 12:01
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«Всё только начинается»: в НБУ рассказали, что сейчас происходит с российским рублем
российский центробанк полностью ограничил валютный рынок россии и утверждает, что рубль якобы усиливается, но это всего лишь «красивая картинка».
Это «усиление» действительно искусственное, заявил в эфире 24 канала член Совета Нацбанка Василий Фурман.
Сегодня у россиян, по его словам, нет денежного рынка. Для них «рисуют» любую цифру: хоть 60 центов за рубль, как было в советский период.
«Россияне сегодня не могут купить доллары, они не могут снять их из банковской системы. У них только начинается всё», — говорит Фурман.
Ранее в Минфине США заявили, что экономические санкции заставляют россию пытаться поддерживать курс рубля, что истощает ее ресурсы, которые используются для ведения войны в Украине.
По словам замминистра, Штаты с европейскими союзниками и партнерами ввели определенный список санкций. Эти ограничения повлияли на экспортеров товаров из россии. Они были вынуждены взять доллары и евро, зарабатываемые на продаже товаров, вывести их в рф и обменять на рубли. Таким образом, россия пытается поддерживать курс национальной валюты, но это истощает ее военные ресурсы.
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«Каждый раз, когда они берут доллар или евро и возвращают их в россию, и заставляют свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы, которые они могли бы использовать для ведения войны», — заявил Уолли Адейемо.
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По материалам: УНІАН
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