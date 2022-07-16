Всемирный банк и МВФ призвали страны снять торговые ограничения — Finance.ua

Всемирный банк и МВФ призвали страны снять торговые ограничения Сегодня 18:30 — Мир

Всемирный банк и МВФ призвали страны снять торговые ограничения

Пандемия коронавируса, сбои в цепочках поставок и война в Украине серьезно нарушили работу рынков продовольствия, топлива и удобрений, говорится в совместном заявлении глав международных организаций, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Специалисты призвали принять ряд мер по снижению экономических рисков, в частности снять торговые ограничения, которые, по мнению авторов, ведут к росту цен.

По данным Всемирной продовольственной программы, к июню количество людей, страдающих острой нехваткой продовольствия, достигло 345 млн в 82 странах, говорится в документе. Около 25 стран ввели экспортные ограничения на продовольствие, коснувшиеся более 8 процентов торговли продуктами питания в мире, а цены на удобрения за последний год выросли вдвое.

Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, главы международных организаций предлагают принять следующие меры:

оказать немедленную поддержку уязвимым слоям населения;

содействовать торговле и международным поставкам продовольствия;

увеличить производство;

инвестировать в климатостойкое сельское хозяйство

Авторы заявления отмечают, что экономический кризис 2008 года научил мир тому, что введение глобальных торговых ограничений ведет непосредственно к росту цен на продовольствие.

«Снятие экспортных ограничений и внедрение более гибких методов инспекции и лицензирования помогут свести к минимуму перебои со снабжением и снизить цены», — считают специалисты.

Заявление подписали глава Всемирного банка Дэвид Малпас, глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюй, глава МВФ Кристалина Георгиева, исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли и глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

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