Всемирный банк и МВФ призвали страны снять торговые ограничения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Всемирный банк и МВФ призвали страны снять торговые ограничения

Мир
79
Всемирный банк и МВФ призвали страны снять торговые ограничения
Всемирный банк и МВФ призвали страны снять торговые ограничения
Пандемия коронавируса, сбои в цепочках поставок и война в Украине серьезно нарушили работу рынков продовольствия, топлива и удобрений, говорится в совместном заявлении глав международных организаций, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Специалисты призвали принять ряд мер по снижению экономических рисков, в частности снять торговые ограничения, которые, по мнению авторов, ведут к росту цен.
По данным Всемирной продовольственной программы, к июню количество людей, страдающих острой нехваткой продовольствия, достигло 345 млн в 82 странах, говорится в документе. Около 25 стран ввели экспортные ограничения на продовольствие, коснувшиеся более 8 процентов торговли продуктами питания в мире, а цены на удобрения за последний год выросли вдвое.
Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, главы международных организаций предлагают принять следующие меры:
  • оказать немедленную поддержку уязвимым слоям населения;
  • содействовать торговле и международным поставкам продовольствия;
  • увеличить производство;
  • инвестировать в климатостойкое сельское хозяйство
Авторы заявления отмечают, что экономический кризис 2008 года научил мир тому, что введение глобальных торговых ограничений ведет непосредственно к росту цен на продовольствие.
«Снятие экспортных ограничений и внедрение более гибких методов инспекции и лицензирования помогут свести к минимуму перебои со снабжением и снизить цены», — считают специалисты.
Заявление подписали глава Всемирного банка Дэвид Малпас, глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюй, глава МВФ Кристалина Георгиева, исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли и глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.