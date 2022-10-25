Всемирный банк выделил Украине $500 миллионов на срочные нужды — Finance.ua
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Всемирный банк выделил Украине $500 миллионов на срочные нужды

Казна и Политика
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Всемирный банк выделил Украине $500 миллионов на срочные нужды
Всемирный банк выделил Украине $500 миллионов на срочные нужды
Всемирный банк сообщил о выделении Украине дополнительных 500 миллионов долларов для финансирования срочных потребностей, вызванных полномасштабным вторжением россии.
Об этом сообщает Reuters.
«Финансирование Международным банком реконструкции и развития, основным кредитным подразделением банка, было поддержано кредитными гарантиями на сумму 500 миллионов долларов от Великобритании, которые были объявлены 30 сентября», — говорится в заявлении банка.
Как отмечается, средства выделили накануне конференции по восстановлению, которая состоится во вторник, 25 октября, в Берлине, где национальные лидеры, эксперты по развитию и генеральные директора будут обсуждать, как восстановить Украину после вторжения россии.
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«российское вторжение продолжает вызывать массовые разрушения украинской инфраструктуры, включая водоснабжение, канализацию и электрические сети, именно тогда, когда приближается зима, что еще больше подвергает опасности украинский народ», — говорится в заявлении президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.
Как отмечается, новый раунд финансирования будет использован для поддержки основных государственных услуг.
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«Мы намерены поддержать украинский народ, когда он сталкивается с этим беспрецедентным кризисом», — говорится в заявлении.
Всемирный банк мобилизовал для Украины экстренное финансирование на общую сумму 13 миллиардов долларов, из которых 11,4 миллиарда были полностью выплачены.
Прямой ущерб, нанесенный вторжением россии в Украину по состоянию на 1 июня составил более 97 миллиардов долларов, но восстановление страны может стоить почти 350 миллиардов долларов, говорится в отчете Всемирного банка, украинского правительства и Европейской комиссии, опубликованном в сентябре.

Справка Finance.ua:

  • президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в следующем году может рассчитывать на получение 18 млрд евро для удовлетворения основных потребностей;
  • украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро;
  • в правительстве рассчитывают на рост экономики в 2023 году на 4,6%. Украине нужно 70–80 млрд долларов частных инвестиций в год, чтобы воплотить «экономическое чудо» после войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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