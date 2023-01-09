Всемирный банк вслед за МВФ предупредил о высоком риске глобальной рецессии — Finance.ua

Всемирный банк вслед за МВФ предупредил о высоком риске глобальной рецессии Сегодня 10:35

Всемирный банк вслед за МВФ предупредил о высоком риске глобальной рецессии

Всемирный банк обеспокоен тем, что «дальнейшие неблагоприятные шоки» могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии в 2023 году, причем особенно уязвимыми будут малые государства.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка по глобальным экономическим перспективам, пишет Bloomberg.

«Даже без очередного кризиса в этом году ожидается резкое замедление роста мировой экономики, что отображает синхронное усиление политики, направленной на сдерживание очень высокой инфляции, ухудшение финансовых условий и продолжающиеся сбои из-за вторжения россии в Украину», — подчеркнули в СБ.

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«Необходимы срочные глобальные и национальные усилия для смягчения риска такого спада, а также долговых проблем в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, где рост инвестиций, как ожидается, останется ниже среднего показателя за последние два десятилетия», — заявили в финучреждении.

Важно, чтобы власти развивающихся стран обеспечивали финансовую поддержку уязвимых групп, инфляционные ожидания оставались надежно закрепленными, а финансовые системы сохраняли устойчивость, считают во Всемирном банке.

Накануне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева начала 2023 год с предупреждения, что миру предстоит «трудный год, тяжелее года, который мы оставляем позади».

По ее словам, треть мировой экономики будет в рецессии, поскольку США, ЕС и Китай одновременно замедляют темпы роста.

Економічна Правда По материалам:

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